Det SKAL altså spille til VM.

Kampen mellem Norge og Frankrig var ramt af tekniske vanskeligheder, og derfor blev kampen to gange afbrudt i første halvleg.

Det var uret, der gjorde kvaler i den norske hal, hvilket medførte lange pauser for spillerne, der kæmpede om førstepladsen i mellemgruppe 2.

Første halvleg var ramt af kaos, skriver norske Dagbladet og VG.

»Ikke en god reklame for arrangørerne her. Det tager lang tid at få styr på uret,« skrev sidstnævnte.

»Fuldstændig forvirring i Trondheim,« lød det fra Dagbladet, mens de norske eksperter fulgte trop.

»Kedeligt, når det sker,« siger Gunnar Pettersen hos Viaplay.

»Det her er unormalt langt,« siger Karoline Dyhre Breivang om en af pauserne.

Kampen var total lige efter første halvleg, men franskmændene trak det længste strå efter 60 minutter - og det har stor betydning for Danmarks videre færd.