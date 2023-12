Det kan jo være svært at huske navne. Det kender vi alle.

Men det har været ekstra svært for halspeakeren i Jyske Bank Boxen under VM-slutrunden. Og det er ikke hvem som helst, han helt har glemt navnet på.

Den danske superstjerne Sandra Toft har måttet se sin dåbsattest blive ændret for rullende kameraer, for der er opstået total forvirring ved indløbet på banen.

I hvert fald er hun blevet til Sarah Toft - og det giver måske alligevel lidt mening, fordi veninden Sarah Iversen løber ind lige efter hende.

»Det er sket TO gange nu, ikke? Jeg ved ikke, jeg tror, han er lidt forvirret over, Sarah løber ind lige efter mig. Så bliver jeg bare til Sarah Toft hver gang. Jeg tror, han er nervøs eller stresset over de mange tilskuere i hallen,« griner hun, da B.T. spørger om miseren.

Selv har hun faktisk misset optrinnet. Begge gange.

»Det værste er, jeg har ikke hørt det nogle af gangene. Men Sarah er kommet ind lige bagefter og sagt: ‘Haa, han kaldte dig for Sarah igen’. Amen for helvede!"«

»Men vi har også kendt hinanden, siden vi var 14, så det er okay, vi blender lidt sammen,« siger hun.

Næste mulighed for at se, om det bliver alle gode gange tre for Sandra - eller Sarah - Toft, er onsdag, hvor Danmark skal møde Montenegro i VM-kvartfinalen.

Toft forventer kamp til stregen.

»Der har været mange slåskampe mod dem, for det er det, det er mod det hold. Det er de kort, de skal spille på. Det er nogle vilde tacklinger, måske lidt over gevind, lidt skuespil i angrebet, det er de også mestre til. Så spiller de lidt noget hakkende håndbold,« siger hun.

Følg opgøret her på bt.dk onsdag.