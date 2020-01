Danmark spillede en skuffende VM-slutrunde i december, men det gjorde Sandra Toft ikke.

Faktisk leverede den danske målvogter en fantastisk præstation ved slutrunden, og nu har hun vundet titlen som World Female Goalkeeper 2019.

Det skriver DHF i en pressemeddelelse, og prisen uddeles af håndboldmediet Handball Planet.

»Det har været et vildt år med DM-titlen i Esbjerg og klubskifte til Frankrig med topkamp og Champions League. VM var selvfølgelig en kæmpe skuffelse, men jeg er beæret over at slutte året af med kåringen som World Female Goalkeeper 2019. Det betyder meget, at det både er eksperter og fans, der har peget på mig. Så tusind tak til alle der har stemt,« siger Sandra Toft.

»Man begynder at mangle ord. Sandra Toft har gang i en af de allerbedste præstationer, vi nogensinde har set fra en keeper på kvindelandsholdet under en slutrunde,« skrev B.T.s håndboldkommentator Søren Paaske om Sandra Tofts præstation ved VM.

Toft sørgede blandt andet for en redningsprocent på 39 under slutrunden, ligesom hun reddede en tredjedel af alle straffekast, der blev affyret mod det danske mål.

Målvogteren spiller til daglig i Brest Bretagne, og hun er udpeget som vinder af en jury bestående af 12 journalister og en jurystemme fra 18.548 fans, der kunne stemme på fire forskellige.

Her vandt den 30-årige dansker med 43 pct. af stemmerne.

I alt fik hun femte jurystemmer og vandt foran hollandske Tess Wester (der i øvrigt danner par med SønderjyskE-angriberen Mart Lieder), franske Amandine Leynaud og russiske Anna Sedoykina.