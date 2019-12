Selv midt i steg, risalamande og juletræ var Klavs Bruun Jørgensen stadig påvirket af VM-skuffelsen.

»Når man går rundt og smiler, og selv på en juleaften som ellers var rigtig hyggelig, er det en lille smule påtaget,« siger landstræneren.

Der er gået lidt mere end et par uger, siden det danske landstræner skuffet måtte forlade Japan med en niendeplads.

Først røg pladsen i semifinalen, siden røg så også en plads i OL-kvalifikationen efter tætte afgørelser, og Klavs Bruun Jørgensen fortæller til TV 2 Sport, at 'skuffelsen stadig sidder utrolig meget i kroppen'.

Der var flere danske skuffelser undervejs ved VM-slutrunden i Japan. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Faktisk har landstræneren haft det '10 gange værre' end efter tidligere slutrunde-skuffelser. Ikke mindst fordi han hele tiden har ment, at holdet var kommet tættere på de bedste.

»Det synes jeg også, at resultaterne i sidste ende har vist, og det gør det bare endnu mere skuffende og ærgerligt, at vi så står med en så dårlig placering, som det ender med at blive i forhold til, hvad spillet kunne have rakt til, siger Klavs Bruun Jørgensen til TV 2 Sport.

Han er ikke den eneste, der har været skuffet efter VM-slutrunden. Også Sarah Iversen har til B.T. givet udtryk for, at efter hjemkomsten 'græd i fem dage'.

»Skuffelsen ved VM er den største, jeg i min håndboldkarriere har prøvet mentalt. Der var nogle dage, hvor jeg isolerede mig fra omverdenen. Jeg var stort set ikke udenfor en dør. Så derfor blev der tid til at give mine hunde en helt masse kærlighed og se nogle tv-serier på Netflix,« har hun sagt.

Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen, såede efter VM-slutrunden tvivl om Klavs Bruun Jørgensens fremtid som dansk landstræner.

Efterfølgende lød det fra landstræneren, at han gerne vil fortsætte i jobbet.

»I udgangspunktet ja – så vil jeg selvfølgelig rigtig gerne arbejde videre med de her ting, fordi jeg synes, vi flytter os. Jeg er selvfølgelig lige så skuffet og desillusioneret, som spillerne er lige nu. Så jeg skal også lige sunde mig og komme ovenpå. Jeg havde en enorm stor tro på, at vi kunne lave et stort resultat til det her VM,« sagde Klavs Bruun Jørgensen til B.T.

På grund af den missede OL-chance er næste store opgave for det danske kvindelandshold EM i december næste år. Det spiller i Danmark og Norge.