Det ligner en norsk EM-fiasko.

Og det kan B.T.s håndboldkommentator ikke undgå at italesætte. For nordmændene havde meget travlt med at bruge krudt på at sende favoritværdigheden over på danske skuldre.

Stjernen Sander Sagosen kaldte det en fiasko, hvis Danmark ikke vinder EM-guld. Men Norge er helt i knæ efter et overraskende nederlag til Portugal.

Og nu skal der mirakler til, hvis det skal blive til en semifinale. Se hele dommen øverst i videoen.

»Det virker til, at der er en stor EM-fiasko på vej for nordmændene, og jeg må sende en lille bredside til dem. For Sander Sagosen havde rimeligt travlt med at sende en presbold hen til danskerne.«

»Der skulle du måske have haft lidt mere travlt med at fokusere på dig selv, Sander. Jeg ved godt, at Norge teoristisk stadig kan gå videre, men der er intet i spillet, der tyder på, det skulle gøre sig gældende,« lyder dommen.

Til gengæld bryder han gerne ud i skønsang for det østrigske landshold, der har overrasket alle under dette EM ved at sende EM-kongerne fra Spanien ud i mørket.

Og det er en helt særlig dansk sang, Østrig er blevet forelsket i.

Hør hvilken øverst i videoen. Og vi skal advare mod, at nul toner bliver ramt. Ingen kom dog til skade under optagelserne.