Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmark er i EM-finalen.

B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, er imponeret over det danske landsholds historiske milepæl¨efter semifinalesejren over Montenegro.

Og så er han lidt træt af de nordmænd, der altid vinder titlerne.

Johnnys dom B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg giver sin personlige dom i løbet af kvindernes EM-slutrunde

giver sin personlige dom i løbet af kvindernes EM-slutrunde Her slår han ned på de vigtigste punkter, mens landsholdet jagter guldet i Slovenien

Læs, hvad der gør ham sindssyg, hvad der får ham til at udbryde 'bravo', og så får du også lidt perspektiv i deluxe-version Her kan du læse tidligere domme: Johnnys dom: 'Hallo, venner, I skal være rasende'

Johnnys dom: 'Håbet lever – men hvor var det dumt'

Johnnys dom: Dét øjeblik viste alt'

Johnnys dom: 'Nu skal vi have den finale - men sagde han virkelig det?'​

​Johnnys dom: 'Mamma Mie - Danmark har brug for det'

Johnnys dom: 'Væk med det corona – nu skal EM-guldet jagtes'

Her følger dommen:

… over hvor stor den finaleplads er for dansk kvindehåndbold! De er blevet latterliggjort, de er blevet hånet, de er blevet nedgjort over de dårlige resultater gennem det seneste årti.

Det går altid galt, når der er noget på spil, har det lydt. Med en vis sandhed også.

Det her er en generation af håndboldspillere, der virkelig har kæmpet med mange spøgelser.

Først var man ikke i nærheden af semifinaler. Så brød man den mur og blandt de sidste fire.. Derefter kunne man ikke bryde igennem til finalen. Et nyt spøgelse var født.

Med sejren over Montenegro er alt dét nu vasket væk. Tavlen er ren. En ny håndboldhistorie er ved at blive skrevet.

For uanset udfaldet i finalen mener jeg, at det er en historisk milepæl, man nu har opnået under landstræner Jesper Jensens lederskab. Det er åbenlyst.



Vi har været forvænt med håndboldsucces i 1990erne og i starten af 00erne. Så gik der 18 år uden en finale.

18 år.

Danmarks bedrift må man ikke tage for givet. Det kan blive til en ny gylden alder.

Jeg var selv rundhåndet med topkaraktererne efter kampen mod Montenegro, og det er på trods af, at det langt fra var god håndbold, vi var vidne til.

Der blev jo uddelt flere knytnæver end til J-dag på Harlekin i Holbæk.

Måske blev jeg grebet af stemningen (ikke til J-dag), men jeg følte, at Danmark skulle belønnes for den milepæl, man har opnået.

Der var dog én, der ‘kun’ fik fem ud af seks stjerner. Og det var Sandra Toft. Jeg vil gerne kippe lidt med flaget for hende.

Hun har været en af Danmarks og en verdens bedste på sin position i målet gennem en lang årrække. Og hun har lidt med det danske landshold. Hun er blevet frataget OL-oplevelser og finaler på stribe på trods af sit høje niveau.

Efter en sløj åbningskamp mod Slovenien har hun igen vist, hvor vigtig hun er for dansk succes. Og hvor god hun er i de helt store kampe.

Den slags kan man bare ikke træne sig til.

Danmark-Norge i en EM-finale! Og vi taler ikke om de gode, gamle dage med Anja Andersen, Janne Kolling, Anette Hoffmann og mange, mange flere.

Næh, vi er altså i 2022, og stjernerne er Toft, Hansen og Heindahl. Hvor er det bare fedt.

Der venter os en kæmpe kamp på søndag 20.30, og jeg glæder mig til at se, hvordan Jesper Jensen og landsholdet rent mentalt tackler dét at skulle møde Norge igen.

Det blev til en fornem triumf i mellemrunden, hvor man langt om længe fik ram på det norske landshold.

Men Norge splittede Frankrig ad i semifinalen. Et fransk hold, jeg ellers har følt, har været bedst spillende under dette EM.

Det aftvinger respekt. Ja, de var jo direkte skræmmende.

Der er ingen tvivl om, at de norske kvinder har større stjerner. Henny Reistad, Stine Oftedal, Nora Mørk. Jeg kunne blive ved.

Men Danmark har et sammensmurt og homogen enhed, der er nået langt på netop dét: At være et hold.

Nordmændene går uden tvivl ind til kampen som favoritter.

Når det så er sagt... Norge, vi er trætte jer. I har haft jeres tid på toppen. I har givet håndboldfans tinnitus igennem mange år med jeres irriterende kobjælder.

Ja, ja, I spiller flot håndbold. Men overgiv nu bare tronen.

Aftale?