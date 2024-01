EMIL, EMIL, EMIL!

Barclays Arena i Hamborg havde kun en klar mission i EM-opvisningen mod Norge søndag aften.

Og det var at hylde Emil Nielsen for sin vilde præstation, hvor han skilte nordmændene ad som håndpillede rejer.

Og den hyldest var unik.

»Jeg har faktisk sjældent oplevet noget lignende. Jeg kan fornemme, at han er ved at blive en kultfigur både på holdet, men især blandt fans.«

»Det er helt forrykt det, han har gang i lige i øjeblikket,« lyder det B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg.

Det vakte også opsigt, at både Mikkel Hansen og Niklas Landin startede ude. Og Landin kom slet ikke på banen, mens Hansen kun tog et par straffekast.

Og det er en helt unik situation, at man kan blæse Norge ud af EM med to så store spillere på bænken.

»Det er bare en ny virkelighed, at vi må sige, at landsholdet anno 2024 simpelthen er så godt, at to af historiens bedste håndboldspiller sidder på bænken,« lyder dommen fra Kokborg.

Se hele dommen øverst i videoen, hvor især en spiller med garanti får et hvil mod Slovenien.