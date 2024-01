En kamp lige til skraldespanden.

Det kan der ikke være nogen tvivl om, at nederlaget til Slovenien onsdag aften var for Danmark.

Den på papiret ligegyldige kamp inden EM-semifinalen fredag var uden stjernerne Mathias Gidsel, Simon Pytlick og Magnus Saugstrup.

Og B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg kunne lide, hvad han hørte fra landstræneren efter opgøret.

(Se hele dommen i videoen øverst i artiklen, hvor der er dømt togtur fra Hamborg til Køln)

»Jeg vil rose ham for, at han havde et klart budskab efter kampen. Det er tit, at han kan blive irriteret over vores spørgsmål, men han var fuldstændig afklaret med, at han sparede de tre stjerner. En klar beslutning, en kynisk kalkule. De skulle stå skarpt til fredag. Og så måtte det koste mod Slovenien. Det var god, klar kommunikation,« siger Kokborg.

Indtil videre må tiden vise, om det var en god idé, men under alle omstændigheder var det meget skuffende at se reserverne - typer som Emil Madsen, Michael Damgaard og flere andre - slet ikke gribe chancen.

»Det var en virkelig en ringe omgang. Reserverne fik mulighed for at bevise, at den danske bredde er så god, som vi siger. Jeg synes, det var sløjt og ringe, at man venter på at få chancen under EM, og så griber man den slet ikke,« siger Kokborg og er desuden skuffet over Mikkel Hansens ti minutter på banen.

Se hele dommen øverst i artiklen.