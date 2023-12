»Vi vil se mere!«



Det er den klare besked, B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg har til den danske landstræner Jesper Jensen.

19-årige Julie Scaglione tog Herning med storm i sine første VM-minutter mod Chile.

Og nu håber Kokborg på, at stimen fortsætter. Og han er helt opmærksom på, at man skal passe på det unge stortalent, der har fået tilknyttet en mentaltræner under slutrunden.

»Jeg håber, hun starter inde, og at han tør at bygge videre,« siger Kokborg forud for den sidste gruppekamp mod Rumænien.

»Min opfordring til landstræneren vil være, at vi vil se mere,« fortsætter han.

Du får også indblik i en speget sag, der fylder i Sverige - og en hyldest til de italienske aner.

