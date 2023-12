Sverige, nu må I altså stoppe.

Det er den klare besked fra B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg.

Den kommer i kølvandet på svenske Aftonbladets forargelse over, at de danske fans hyggede sig i fanzonen i stedet for at følge med i Sverige-Tyskland onsdag aften.

»Jamen, altså, hold nu kæft, Sverige. Det skal nok gå det hele. Måske skal I bare koncentrere jer om den bronzekamp, I skal spille søndag, når I har tabt til Frankrig i semifinalen,« lyder bredsiden.

Til gengæld er der stor jubel fra Kokborg om den fjerde semifinale i streg for de danske håndboldkvinder. Det er ikke noget, man må tage for let på, lyder dommen.

Ja, og så er der selvfølgelig også liiiige den der VM-semifinale mod Norge fredag aften.

Nordmændene taler sig selv ned og taler Danmark op ved at kalde det en 'fifty-fifty'-match. Og selvom det gør ondt at indrømme, er det postulat skudt helt ned.

