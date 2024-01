B.T. vækker opsigt i Norge forud for det nordiske EM-brag søndag aften.

Det sker blandt andet efter, at vores forsøg på et fælles landshold med svenske, danske og norske spillere udelod at tage stjernen Sander Sagosen med.

Dét kombineret med en lille bredside tilbage til nordmanden, efter han prøvede at lægge pres på danskerne, er altså nok til, at Dagbladet kalder det en 'hån'.

Og det viser jo bare, at der er store følelser på spil søndag, når Danmark kan spille sig i EM-semifinalen med en sejr over Norge.

Men det kan jo være, at B.T. har fået vækket den norske bjørn.

»Det bliver intenst, det bliver tæt, men jeg synes, danskerne har bedre kvalitet, og svenskerne er også bedre end nordmændene, men det kan jo være, at vi på B.T. må sluge en kamel eller to,« lyder dommen fra B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg.

Han har deusden roser til den usynlige danske helt Magnus Saugstrup, og så giver han svenskerne ret i, at de blev snydt til sidst for det udlignende mål.

Se det hele i videoen øverst.