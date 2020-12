Jesper Jensen lagde sig fladt ned og fortalte alt. Om sine styrker. Om sine svagheder. Hvordan han er introvert og kan lukke sig inde i pressede situationer.

Tiden skal skrues tilbage til juni og en første samling, han havde med landsholdet. Det var her, han valgte at blotte sig selv og ikke lægge skjul på sine egne mangler, da den nye landstræner rejste sig og talte til spillerne.

Og sagde ærligt, at han gerne vil have hjælp fra spillerne til at blive trukket tilbage i gruppen, hvis han lukker sig for meget inde.

Noget, der har gjort stort indtryk på flere af landsholdets stjerner, der lige nu er samlet til den kommende EM-slutrunde.

Mie Højlund mener, det var vigtigt, Jesper Jensen var så ærlig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det betyder så meget. Det er også en snak, vi har haft nogle andre år i truppen. Det med at være åben og ærlig omkring, hvad man føler, og hvordan man har det,« fortæller Mie Højlund og fortsætter:

»Der var det bare befriende, Jesper trådte ind første gang og siger, at 'det her synes jeg er grænseoverskridende at skulle ind og møde så mange nye mennesker, der er tryk fra pressen, der er tryk fra spillerne'. Det er befriende, han går ind og siger, det er svært for ham, og at han faktisk er introvert, så det er svært for ham at skulle gå ind og være åben over for så mange fremmede mennesker. Jeg synes, det var fedt, at han turde at sige det, og det gør jo også, at truppen følger med ham,« siger Mie Højlund.

At Jesper Jensen turde dele sine tanker på den måde, kan have en positiv indvirkning på resten af truppen. For Mie Højlund har en fornemmelse af, at sportsfolk ofte holder tingene inde.

Blandt andet på grund af den stærke konkurrencementalitet, som hun kender fra sig selv, der gør, at hun ikke er god til at få hjælp.

»Man får ikke sagt tingene, fordi man vil klare det selv. Under sådan en slutrunde er det bare vigtigt, det ikke er noget, der bliver pakket ned. Det er tit ting, man bliver nødt til at få snakket om. Der gør det alt, at han siger, det er okay, og det skal vi næsten tvinges ud i,« siger Mie Højlund.

Sandra Toft kender Jesper Jensen fra tiden i Team Esbjerg. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Mens Jesper Jensen som træner er noget nyt for hende, er situationen lidt anderledes for Sandra Toft. Ikke i forhold til landsholdet, men hun har arbejdet sammen med den nye landstræner tidligere, da hun spillede for Team Esbjerg.

Derfor er der ikke så meget nyt i det for hende, men ligesom Mie Højlund ser hun det som en fordel, at Jesper Jensen ikke har lagt skjul på noget.

»Jeg tror, det har været vigtigt, han har gjort det, qua at vi ikke har haft så meget tid. Man har ikke haft tid til at lære ham at kende,« siger Sandra Toft med henvisning til, at corona-pandemien også har betydet, det har været begrænset med samlinger.

»Han har måttet lægge alle kortene på bordet til at starte med for at springe noget af det over i starten. Det har været lige på og hårdt. Det er sådan, han er, og det er måske perfekt, det så er ham, når der ikke har været flere samlinger,« siger Sandra Toft.