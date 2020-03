Det var meningen, at denne onsdag skulle være en af de dage, Jesper Jensen stadig ville huske om mange, mange år.

Hans første dag i arbejdstøjet som dansk håndboldlandstræner.

Dagen, hvor han skulle sætte sig bag rattet i sin bil i Esbjerg og dirigere den nordøstpå til Aarhus. Møde spillerne og begynde sit projekt med at genrejse det tidligere så succesfulde kvindelandshold.

Men landsholdssamlingen og de to testkampe mod Brasilien er – som så meget andet – aflyst på grund af coronavirus.

Så nu sidder Jesper Jensen i stedet i sit hjem i Esbjerg og forsøger at hjemmeundervise sine tre børn.

»Ja, det var jo ikke lige det, jeg havde regnet med. Men jeg vil sige, at der er da rigeligt at se til herhjemme,« siger Jesper Jensen med et grin over telefonen.

»Det er selvfølgelig ikke optimalt. Det var ikke det, vi havde håbet på. Men håndbold er jo et i-landsproblem nu her. Det er vigtigt for mig at sige. Overordnet set er alt gjort rigtigt i forhold til at aflyse den her samling,« fortsætter landstræneren.

»Men hvis vi kigger på håndbolddelen, så er det da helt vildt ærgerligt, for jeg havde selvfølgelig glædet mig til at komme i gang. Og jeg havde set frem til, at den her landsholdssamling på 12 dage skulle være totalt opbyggende til EM på hjemmebane.«

Jesper Jensen blev præsenteret som ny landstræner mandag. Foto: Claus Fisker

»Vi havde lagt mange planer, og det er ærgerligt, vi ikke kan komme i gang med det, for vi ved jo godt, at vi skal præstere i december (til EM, red.). Og det her er to ud af maksimalt fem ugers forberedelser inden EM-åbningskampen, som forsvinder. Så der ryger lige 40 procents forberedelse.«

»Men der er en ny hverdag nu og større problemer end det,« fastslår Jesper Jensen.

Corona-pandemien betyder, at det er uklart, hvornår Jesper Jensen for første gang skal i aktion som landstræner.

Efter planen skal det være i den sidste uge af maj, hvor de øvrige nationer skal spille EM-kvalifikation – her er Danmark direkte kvalificeret som værtsland.

Det er det, Jesper Jensen planlægger efter, men han er også bevidst om, at intet er sikkert i disse tider.

»Forhåbentlig bliver det sådan, for ellers betyder det jo, at den her virus varer alt for lang tid. Og så er det nogle helt andre samfundsmæssige problemer, vi står i,« siger han.

Selvom landsholdssamlingen er aflyst, er Jesper Jensens hverdag ikke helt håndboldfri. For som træner i Team Esbjerg har han valgt at give spillerne mulighed for at mødes og lave fælles fysisk træning, hvis de har lyst. Med de forbehold, som regeringens restriktioner kræver.

»Vi mødes i grupper, så vi ikke er flere end 10 ad gangen, og så foregår det med løb eller crossfit udendørs.«

»Det er jo for at holde kroppen i gang, men det hele sker med stor forsigtighed. Så vi holder stor afstand, laver ingen high fives, og man siger hej til hinanden på en meters afstand.«

Hvorfor ikke aflyse det helt og lade folk selvtræne?

»Alternativet er, at folk selv løber ude i skoven og møder en masse andre mennesker der. Alle herrespillere ville nok synes, det er fedest at gøre selv, men pigerne vil egentlig gerne mødes og sige hej, selvom der ikke er nogen fysisk kontakt. Men vi har fastlagt nogle virkelig grundige regler omkring afstand, og hvad man må ikke må.«

Lige nu er det uvist, hvordan de danske ligaer skal spilles færdig - hvis coronavirussen altså overhovedet tillader mere håndbold i denne sæson.

Jesper Jensen vil ikke spekulere i, hvordan sæsonen ender med at blive afviklet, men han har ét enkelt håb:

»Forhåbentlig kan vi som minimum nå at afvikle grundspillet, og så må vi jo se, hvad Divisionsforeningen og klubberne kan blive enige om – hvordan man skal løse tingene derfra. Én ting er, hvad vi tophold slås om, men jeg tænker faktisk mest på dem, der ligger i bunden af ligaen og toppen af 1. division, for det er jo deres eksistensgrundlag, der er truet. Det er mest af alt dem, vi skal finde en god løsning for,« siger han.