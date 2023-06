Det gjorde ondt. Det var ikke til at tage fejl af.

Det lyste ud af Jesper Jensen, da han efter semifinalen i Champions League skulle sætte ord på det nederlag, hans mandskab fik i de døende sekunder.

»Det er en skuffelse, må jeg sige. Jeg synes, det så godt ud. Vi faldt i anden halvleg. Det Esbjerg-hold vi har været i så lang tid, synes jeg ikke rigtig, vi kunne genkende i anden halvleg. Jeg synes ikke, vi løb tør for kræfter, jeg ved ikke, om vi løb tør for mod måske.«

Sådan lød det fra Team Esbjerg-træneren efter nederlaget på 29-30 til ungarske FTC efter ellers at have ført med fem mål kort inde i anden halvleg.

Men så skete der pludselig noget.

En ting var, at hans mandskab måske manglede lidt mod og kynisme.

Pludselig begyndte der også at falde adskillige udvisninger til det danske mandskab, og de fik konsekvenser.

Noget, Jesper Jensen ikke var tilfreds med, for nogle af dem var ifølge ham for hårde.

Kathrine Heindahl fik to udvisninger i anden halvleg. Foto: Attila Kisbenedek/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kathrine Heindahl fik to udvisninger i anden halvleg. Foto: Attila Kisbenedek/AFP/Ritzau Scanpix

Blandt andre Kathrine Heindahl og Sanna Solberg-Isaksen fik to hver, og det gav mere plads til det ungarske hold, der udnyttede deres overtal.

»Jeg synes ikke, det var fair. Vi snakkede om det i pausen, der stod tre udvisninger til dem. Det fik de nok besked på højere oppe fra, at det måske ikke var sådan, det skulle være,« sagde han efter kampen og fortsatte:

»Vi var klar over, det kunne ske. Og det skete også. Nogle af dem var jo søgte, det er nogle gange det, der generer en. Hvis de så bare var fair nok, men de var lidt søgte. Så var vi måske selv ikke smarte nok til at gøre det samme den anden vej. Den erfaring vi skulle have taget med fra sidste år, manglede vi lidt i dag, til at få udnyttet de muligheder vi får,« sagde han.

Samtidig tilføjede han også, at selvom dommerne måske ikke var med dem, var det Team Esbjerg selv, der smed sejren væk.

Noget, som Jesper Jensen, også havde svært ved at forstå. At Esbjerg egentlig havde kampen i deres hule hånd, men FTC formåede ligeså stille at æde sig ind på dem og knuse drømmen.



»Det kommer lidt bag på mig, vil jeg sige. Jeg er overrasket. Kynismen var der ikke, og det koster desværre,« lød det fra Jesper Jensen.

Søndag skal han og Esbjerg spille kampen om tredjepladsen mod Györ.