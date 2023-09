Det er sidste samling, inden det for alvor går løs til årets VM i håndbold.

Og landstræner Jesper Jensen har mandag sat navne på de spillere, der skal møde ind i lejren den 9. oktober til to EM-kvalifikationskampe.

»Sandra (Toft, red.) har allerede fået besked på, at hun er med til VM, såfremt hun selvfølgelig holder sit niveau og ellers holder sig skadefri,« siger Jesper Jensen og fortsætter:

»Men derudover ser vi Althea (Reinhardt, red.) og Anna (Kristensen, red.) som værende helt lige på nuværende tidspunkt. Vi ønsker derfor ikke at forfordele nogen af dem under den kommende samling, men vil tværtimod forsøge at give dem lige gode betingelser, og derfor sidder Sandra over i de to kampe.«

Jesper Jensen har, som det fremgår, udtaget både Althea Reinhardt og Anna Kristensen til målmandsposten.

Af stregspillere er det Rikke Iversen, Sarah Iversen og Kathrine Heindahl, der skal i aktion.

Cecilie Brandt, Trine Østergaard, Emma Friis og Elma Halilcevic er med som fløjspillere.

Og så er det værd at bemærke, at Helena Elver igen er tilbage i landsholdstruppen for første gang, siden hun i 2020 blev alvorligt skade og måtte forlade EM, inden det overhovedet var startet.

Jesper Jensen har udtaget sin trup til de kommende EM-kvalifikationskampe. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Jesper Jensen har udtaget sin trup til de kommende EM-kvalifikationskampe. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Sammen med Anne Mette Hansen, Kristina Jørgensen, Mie Højlund, Simone Petersen, Louise Vinter Burgaard, Line Haugsted, Alberte Kielstrup Madsen og Julie Scaglione udgør hun gruppen af bagspillere.

Det er i denne omgang Kosovo, landsholdet skal møde både ude og hjemme, og det er første gang, landsholdet er samlet siden april.

»Så jeg glæder mig selvfølgelig til at være tilbage i landsholdslejren og arbejde videre på de ting, vi har fokus på, særligt frem mod VM i december,« siger Jesper Jensen.

Årets VM i håndbold bliver skudt i gang 30. november, og det er Danmark, Norge og Sverige, der deler værtskabet.

Danmark spiller den første kamp 1. december. Jesper Jensens mandskab er i gruppe med Rumænien, Serbien og Chile i det indledende gruppespil.