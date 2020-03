Landstræner Jesper Jensen har udtaget sin første landsholdstrup, og den indeholder én stor overraskelse.

Den normale anfører Stine Jørgensen er nemlig ikke at finde blandt Jesper Jensens udvalgte.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at hun er færdig på landsholdet, understreger den nyudnævnte landstræner.

»Stine har gennem de sidste år fået og taget et meget stort ansvar, som har ligget tungt på hendes skuldre. Det har været hårdt for Stine, men har også betydet, at andre på holdet har kunnet gemme sig lidt. Lars og jeg har derfor besluttet, at vi denne gang giver Stine en pause. Både for Stines skyld, men også for at skabe et rum, hvor ansvaret bliver fordelt ud over flere spillere, og hvor flere får mulighed for at byde ind i forhold til at tage et ansvar,« siger Jesper Jensen om fravalget af Stine Jørgensen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

I alt har Jesper Jensen udtaget 20 spillere til samlingen, der finder sted senere i denne måned og byder på to træningskampe mod Brasilien.

Der er blevet plads til nye navne som Emilie Steffensen fra Herning-Ikast og Helene Kindberg fra Silkeborg-Voel, som får mulighed for at vise, at de fortjener en plads på holdet, når Danmark til december spiller EM på hjemmebane.

»Lars og jeg har været rigtigt mange ting igennem, da vi skulle sammensætte den her trup. Vi har selvfølgelig haft blik for, at der kun er ti måneder til EM på hjemmebane, og derfor er vi nødt til ret hurtigt at prøve nogle spillere af, som ikke tidligere har været omkring A-landsholdet,« siger Jesper Jensen.

De 20 spillere er:

Målvogtere

Sandra Toft

Althea Reinhardt

Anna Kristensen

Stregspillere

Kathrine Heindahl

Stine Bodholt

Sarah Iversen

Fløjspillere

Freja Cohrt

Trine Østergaard

Simone Böhme

Fie Woller

Bagspillere

Anne Mette Hansen

Kristina Jørgensen

Mie Højlund

Line Haugsted

Lotte Grigel

Mia Rej

Helena Elver

Louise Burgaard

Emilie Steffensen

Helene Kindberg

Spillerne møder ind i landsholdslejren d. 18. marts.

Opdateres...