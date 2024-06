Mette Tranborg forventes at blive klar og er dermed udtaget til OL, selv om hun endnu ikke har fået comeback.

Mette Tranborg har ikke spillet en eneste håndboldkamp i den nu afsluttede sæson. Alligevel er hun blandt dem, der har fået billet til OL.

Det fremgår af Jesper Jensens trup, som er blevet offentliggjort torsdag.

Mette Tranborg har siddet ude med en korsbåndsskade i cirka ni måneder, men landstræneren forventer altså, at hun bliver klar til at udføre defensive opgaver i Paris.

- Mette Tranborg er ikke udtaget som højreback. Hun er udtaget som forsvarsspiller. Det er i forsvaret, hun kan bidrage og gøre en positiv forskel. Det er vigtigt at understrege, siger Jesper Jensen ifølge Dansk Håndbold.

- Samtidig kan hun gardere en smule på højre fløj, hvis Trine Østergaard får brug for en kort pause. Hvis Tranborg fortsætter den udvikling og formopbygning, hun er i gang med, så kommer hun til at være helt klar til OL. Det er jeg ikke i tvivl om, siger Jesper Jensen.

Foruden Mette Tranborg har også Kathrine Heindahl fået en OL-billet. Stregspilleren blev slemt skadet i VM-semifinalen mod Norge i december, men har for nylig fået comeback.

- Vi tror på, at hun er klar. Hun spillede en halvleg ved Final 4 og er en af de absolutte grundpiller på landsholdet. Hun er med, fordi vi ved, at hun kommer til at bidrage væsentligt til holdet, siger Jesper Jensen.

I en OL-trup er der kun plads til 14 spillere mod 16 ved de øvrige slutrunder. Det har betydet, at Jesper Jensen kun har udtaget to fløje, og derfor må VM-spillerne Andrea Aagot Hansen og Elma Halilcevic blive hjemme fra OL.

De får dog lov til at være med til træninger i optakten til OL.

Jesper Jensen har desuden udtaget tre reserver. Det er Michala Møller, Anna Kristensen og Helena Elver. De to sidstnævnte var også med ved VM i december.

Jesper Jensen havde ikke behøvet at udtage truppen allerede nu.

- Vi udtager truppen allerede nu, så vi og spillerne kan fokusere på at få medaljer til OL fremfor at blive udtaget til OL, siger han.

- Vi ved, at vores gruppe præsterer bedst, når der er psykologisk tryghed. Det giver vi dem nu, så vi får den bedst mulige forberedelse.

Truppen ser således ud:

Målvogtere: Althea Reinhardt, Sandra Toft.

Bagspillere: Anne Mette Hansen, Line Haugsted, Mette Tranborg, Kristina Jørgensen, Louise Burgaard, Simone Petersen, Mie Højlund.

Stregspillere: Sarah Iversen, Rikke Iversen, Kathrine Heindahl.

Fløjspillere: Emma Friis, Trine Østergaard.

Reserver: Michala Møller, Helena Elver, Anna Kristensen.

/ritzau/