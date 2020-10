Det bliver udelukkende kvinder, der kommer til at styre slagets gang, når der til december spilles EM i håndbold for kvinder i Danmark og Norge.

Det står klart, da det europæiske håndboldforbund, EHF, kun har udtaget 10 kvindelige dommerpar. Det skriver de på deres hjemmeside.

Det er første gang i historien, at det sker. Men beslutningen vækker på ingen måde begejstring hos den danske landstræner Jesper Jensen.

»Jeg synes, at det er en underlig beslutning. Vi er topatleter, -spillere og -trænere, så vi fortjener de bedste dommere. Om det er mænd eller kvinder er sagen uvedkommende. Jeg ved ikke hvad mængden af kvindelige dommere kontra mandlige er på verdensplan. Mit bud er 85-15 i mændenes favør, så nu tager vi kun de bedste af de 15 % i stedet for de bedste af 100 %,« siger han til B.T.

Søskendeparret Charlotte Bonaventura og Julie Bonaventura er blandt dem, der skal dømme til EM. Foto: CHARLES PLATIAU

Ved mændenes EM i januar var der et enkelt kvindeligt dommerpar at finde, men nu har håndboldforbundet altså besluttet, at der ikke skal mænd med til kvindernes EM.

For Jesper Jensen er kønnet underordnet, så længe dommerne bare er kompetente:

»Det bør være de mest kompetente dommere. Vi vender det ofte til at være manglende respekt over for spillerne, men det er det også over for dommerne. Pludselig bliver de valgt fra, fordi de er mænd. Det ville svare til, at jeg stod som landstræner og valgte fra, fordi vi ikke ville have venstrehåndede med.«

Beslutningen har skabt en del virak i Norge, hvor den norske journalist hos VG Leif Welhaven har lavet en hel klumme, hvor han brokker sig over beslutningen. Han kalder det et hån mod håndbolden, og at idéen om at opnå mere ligestilling ved kun at bruge kvindelige dommere får den stik modsatte effekt.

Jesper Jensen har været dansk landstræner for kvinderne siden marts 2020. Foto: Bo Amstrup

Jesper Jensen er ikke uenig i den betragtning:

»Det er håbløst. Det er diskrimerende den anden vej rundt. Vi skal have de bedste af de bedste. Jeg synes også, at det er synd for de kvindelige dommere, at der kan sås tvivl om, hvorledes de egentlig er de bedste.«

»Hvis der er kvindelige dommere med, skal de da have af vide, at de er de bedste blandt alle, og ikke bare fordi, at de er de bedste kvinder. Det er enormt uretfærdigt over for dem som er så seriøse,« lyder det fra Jesper Jensen.

Danmark er til EM-slutrunden havnet i gruppe med Frankrig, Montenegro og Slovenien. De indledende gruppespil spilles i Herning, Frederikshavn og Trondheim, mellemrunden spilles i Herning og Stavanger inden Oslo tager sig af de afgørende kampe.