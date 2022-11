Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da Jesper Jensen i marts 2020 overtog jobbet som landstræner, blev han mødt af skepsis, blandt andet på grund af sit andet job som cheftræner i Team Esbjerg.

Nogle af kritikpunkterne handlede om, at Jesper Jensen og Team Esbjerg ville få en fordel i rekrutteringen af nye spillere samt en indsigt i fortrolige detaljer omkring landsholdsspillerne.

Dengang afviste Jesper Jensen, at dobbeltjob-konstruktionen ville give problemer, og det holder han stadig fast i.

Alligevel går han ikke op i, om han har fået lukket munden på kritikerne.

Jesper Jensen tænker ikke længere på kritikken. Foto: Zsolt Czegledi Vis mere Jesper Jensen tænker ikke længere på kritikken. Foto: Zsolt Czegledi

»Det er ikke så vigtigt for mig. Når man tager en beslutning, vil der altid være nogle, som har en holdning til det. Jeg synes, det er cool nok,« siger landstræneren, der nu har ført det danske kvindehåndboldlandshold i en finale for første gang i 18 år.

Og den kritik, Jesper Jensen måtte stå på mål for, da han tog imod jobbet som landstræner, er da heller ikke noget, der sløjfer hans tanker længere.

»Overhovedet ikke. Det er heller ikke mig, der skal afgøre, om jeg skal dobbeltjobbe. Det må være min arbejdsgiver, der gør det, og så kan jeg jo vurdere, om jeg vil sige ja,« siger han med et smil og fortsætter:

»Det synes jeg jo, at jeg kan, så længe jeg har min integritet. Det var også det, jeg sagde allerede på min første arbejdsdag, da folk begyndte at snakke om det. Jeg sagde: ‘Jeg ved, hvad for en integritet, jeg arbejder med, og når det er landsholdsspillere, kæmper jeg lige så meget for Ikast og Odense, som jeg kæmper for Esbjerg.’ Jeg har levet op til det, jeg sagde dengang.«

Jesper Jensen er både landstræner og cheftræner i Team Esbjerg. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jesper Jensen er både landstræner og cheftræner i Team Esbjerg. Foto: Liselotte Sabroe

Jesper Jensen og resten af det danske kvindehåndboldlandshold skal søndag møde Norge for anden gang ved EM-slutrunden.

Denne gang i en finale, hvor landstræneren endnu en gang står over for flere norske Team Esbjerg-spillere.

Du kan følge finalen, der spilles klokken 20.30, live lige her på bt.dk.