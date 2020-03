Det var ikke lige den start, Jesper Jensen havde drømt om.

Siden han i mandags blev præsenteret som ny håndboldlandstræner for kvinderne, har kollegernes kritik af dobbeltjob-konstruktionen fyldt mere end noget andet.

Og Jesper Jensen indrømmer gerne, at han havde foretrukket et andet fokus.

»Jeg er da i udgangspunktet rigtig ærgerlig over, at det skal fylde så meget,« siger han og fortsætter:

»Men jeg synes også, at det er helt reelt, at der er nogen, der gerne vil have svar på nogle spørgsmål.«

Det er særligt Claus Mogensen og Mathias Madsen fra henholdsvis København og Herning-Ikast, som har været skarpe i kritikken af Jesper Jensens dobbeltjob som landstræner og cheftræner i Team Esbjerg.

Nogle af kritikpunkterne har blandt andet handlet om, at Jesper Jensen og Esbjerg vil få en fordel i rekrutteringen af nye spillere samt en indsigt i fortrolige detaljer omkring landsholdsspillerne. Men Jesper Jensen afviser, at konstruktionen kommer til at give problemer.

»Det ved jeg, at det ikke gør fra min side af. Det kan jeg give den største statsgaranti nogensinde på. Men jeg kan godt forstå, at nogen så eksempelvis tænker, betyder det her, at han har tænkt sig at hapse alle landsholdsspillerne? Nej, det har han ikke,« siger Jesper Jensen.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

»Jeg er ikke blevet landstræner for at gøre det bedre for Team Esbjerg. Jeg er blevet landstræner for at gøre det godt for Dansk Håndbold Forbund. Og en af måderne at gøre det godt på er at udtage de rigtige spillere og sørge for, at de er i de rigtige miljøer og udvikler sig så meget som muligt, for ellers får vi ikke succes med landsholdet. Og så er det jo et gigantisk selvmål af mig.«

Dine kolleger sår vel tvivl om din integritet og ærlighed med den her kritik?

»Det har du jo ret i, hvis man kigger på det helt firkantet. Men jeg tror ikke, det er det, der har været intentionen hverken fra Mathias' eller Claus' side. Jeg tror, de stiller det op som et mere hypotetisk spørgsmål.«

»Jeg kan jo godt sætte mig over i et hjørne og tænke, at det er helt vildt synd for mig, og hvorfor siger de det, og sådan er jeg slet ikke, og er det et angreb på mig. Sådan ser jeg det slet ikke. Så kan man altid diskutere, om vi skulle have gjort det i medierne eller taget det internt først.«

»Jeg har den dybeste respekt for både Claus og Mathias, og det kommer ikke til at gøre noget ved vores forhold – i hvert fald ikke fra min side. Det fornemmer jeg heller ikke, det gør fra deres side. Jeg har også skrevet med dem og forklaret, at alle spørgsmål er velkomne.«

Hvad har det her betydet for din glæde over at være blevet landstræner?

»Der har været så mange positive reaktioner, at fordi der er nogen, der har en sund skepsis, så kommer det ikke til at ødelægge noget for mig. Ville jeg gerne have været det foruden? Ja, selvfølgelig ville jeg det.«

»Så kan man jo i en sort stund synes, at det går lidt sådan på ens egen integritet og ens personlighed. Men det er faktisk ikke sådan, at det er ment, tænker jeg jo så, når jeg er rationel. Så kan det godt være, det er det, men så må jeg tage den derfra,« siger Jesper Jensen med et grin.

Jesper Jensen præsenteret som ny landstræner for kvinderne på et pressemøde i Kolding mandag den 2. marts 2020.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker Vis mere Jesper Jensen præsenteret som ny landstræner for kvinderne på et pressemøde i Kolding mandag den 2. marts 2020.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

Kritikken fra ligatrænerne er nogle steder blevet tolket som manglende opbakning til landsholdet – noget, som tidligere landstræner Klavs Bruun Jørgensen ved flere lejligheder har italesat.

Den problemstilling er Jesper Jensen også opmærksom på, men han tror på, at han sammen med Lars Jørgensen, assistenttræner på landsholdet, kan forbedre forholdet.

»Der er lidt omkring det her med herreklubber kontra dameklubber. Jeg tror, at herreklubber hviler lidt mere i sig selv. Der har været lidt hurtigere vej til tasterne på damesiden i en periode. Det tror jeg bare er noget, vi skal have vendt. Det håber jeg også, at Lars og jeg kan være med til: at vi kan have en gigantisk tillid til hinanden, og at den bare bliver endnu stærkere.«

»Vi kommer til at spørge ligatrænerne meget til råds og modtage mange – forhåbentlig – gode råd. Så er det selvfølgelig os i sidste ende, der træffer beslutningen, men vi kommer til at sparke endnu mere til det her samarbejde,« siger Jesper Jensen.