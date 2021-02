Landstræner Jesper Jensen bliver nu straffet for at komme med 'nedsættende bemærkninger' om det dommerpar, som dømte Danmarks bronzekamp ved EM i december.

Det meddeler det europæiske håndboldforbund, EHF.

På EHFs hjemmeside lyder det:

»Disciplinærkomiteen for kvindernes EM i 2020 har truffet deres beslutning i den disciplinærsag, der blev åbnet mod den danske træner, Jesper Jensen, vedrørende de nedsættende bemærkninger, han kom med mod EHF-dommerne i sit interview efter bronzekampen.«

»I denne sag har disciplinærkomiteen valgt at idømme Jensen en bøde på 1.000 euro (7.437 kroner, red.) efter at have vurderet, at bemærkningerne i medierne kan bringe håndbolden og EHF i vanære.«

Det var i kølvandet på Danmarks nederlag til Kroatien i bronzekampen, at Jesper Jensen langede ud efter det montenegrinske dommerpar Jelena Mitrovic og Andjelina Kazanegra.

»Det er latterligt. Grotesk. Niveauet har ikke været voldsomt højt (ved EM, red.), men det her var som at spille på Balkan for 20 år siden, hvor man godt vidste, at man blev snydt,« sagde landstræneren til TV 2 efter opgøret.

Jesper Jensen og Dansk Håndbold Forbund har nu syv dage til at anke dommen.