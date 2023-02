Lyt til artiklen

Jesper Jensen stopper i Team Esbjerg i sommeren 2024, når hans kontrakt med klubben udløber.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

»Det har været en vanskelig og voldsom beslutning, for intet har ændret sig i forhold til Team Esbjerg, hvor jeg fortsat er meget glad for at være,« siger Jesper Jensen, der også er dansk landstræner, efter syv sæsoner i den jyske klub.

»Men at have to så fede job har en pris over tid, og jeg vil hellere slutte fem år for tidligt end et halvt år for sent. Der er ikke nogen dramatik i mit ophør, jeg opfylder min kontrakt og har valgt at optræde respektfuldt over for klubben og give god tid til at finde min afløser,« siger han.

Jesper Jensen har endnu ikke forlænget sin kontrakt med DHF.

Men han understreger, at det ikke er dem eller hans familie, der har presset på for, at han skulle sige stop som klubtræner.

Han har dog kunnet mærke, at der er andre omkring ham, der har 'bekymret sig for, om presset ved at have to så udadvendte og resultatorienterede poster ville blive for stort'.

»Der har været perioder, hvor jeg har syntes, det var hårdt. Men det er en lille smule for meget over for alternativet, at det er meget for lidt. Jobbet som landstræner er med høj intensitet og fokus på resultater to en halv uge ad gangen,« siger Jesper Jensen og fortsætter:

»At være klubtræner er et mere langsigtet projekt med en hverdag, hvor jeg kan snakke og nørde med spillerne, og det kommer jeg til at savne. Jobbene har på den private front haft omkostninger i form af, at jeg har måttet melde afbud til utallige mærkedage hos familie og venner. Der er flere nejer end jaer i den branche.«

Jesper Jensen kom til som landstræner i foråret 2020. Han har i sin tid på posten ført det danske kvindelandshold til tre slutrunde-semifinaler.

I 2020 blev det til en fjerdeplads, året efter vandt landsholdet bronze ved VM i Spanien og ved EM i 2022 blev det til sølvmedaljer.