Team Esbjerg-træner Jesper Jensen har sat sin fulde lid til, at Nora Mørk kan styre vestjydernes offensiv.

Jesper Jensen har stor tiltro til den norske Team Esbjerg-stjerne Nora Mørk. Faktisk så meget at den erfarne landsholdsspiller står for at styre slagets gang i Team Esbjerg-offensiven.

- Det er meget få gange, at vi fra trænerbænken blander os i den angrebsmæssige del. Det har Nora meget godt styr på.

- Når vi sat en overordnet struktur, så effektuerer hun den og bruger de redskaber, der skal til, siger Jesper Jensen.

Hovedpersonen selv erkender også, at lederrollen kommer naturligt til hende. Derfor glæder det hende, at hun får lov til udfolde sig på Team Esbjerg-holdet.

- Jesper giver mig lov til at være mig selv, og det sætter jeg pris på. Men han ved også godt, at han skal sige til, når nok er nok. Så respekterer jeg det, siger Mørk.

Det er dog heller ikke altid, at Mørk rammer plet i beslutningerne ifølge Jesper Jensen. Derfor kommer der også små rettelser fra sidelinjen undervejs i kampene.

- Der er selvfølgelig også situationer i kampene, hvor hun ikke rammer rigtigt. Men hen over 60 minutter i en kamp har hun godt styr på det. Og så prøver vi i stedet at komme med små input, siger han.

Nora Mørks store forståelse af spillet giver hende også gode muligheder i håndboldverdenen, når skoene engang sættes på hylden, mener Jesper Jensen.

- Nora bliver en virkelig dygtig træner, hvis hun går den vej en dag. Hun forstår mennesker, spillet og har fornemmelsen i kampene.

Mørk giver sin træner ret i, at en trænerkarriere meget vel kunne ligge i kortene, når hun en dag er klar til det. Men på nuværende tidspunkt handler det stadig om at være på banen.

Særligt lørdag eftermiddag hvor det gælder Champions League-semifinalen mod ungarske Györ i Budapest.

Og her er taktikken ved at være på plads.

- Vi har et par ting, som vi gerne vil teste af. Det, håber vi, kan gøre Györ nervøs. Jeg føler, at vi står et godt sted, og vi har forberedt os godt, siger hun.

