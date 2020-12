Jesper Jensen deler sine følelser op i to. For han er lidt splittet.

Der er mennesket, og så er der træneren, der lørdag har det på forskellige måder.

»Mennesket i mig er rigtig ked af det og ærgerlig,« siger Jesper Jensen med henvisning til, at han sammen med landsholdet var så tæt på at spille sig i EM-finalen. Men tager han landstrænerbrillerne på, er det en helt anden snak.

»Håndboldtræneren er sprængfyldt med stolthed over det, vi har leveret. At spille op med det bedste landshold og de bedste spillere. Vi var i tvivl, om vi kunne matche Spanien. Det gjorde vi. Så kom Rusland, og dem tog vi også, og så skulle det virkelig testes af mod Norge. Der holdt det også vand. At det ikke holdt i to gange 30 minutter må vi arbejde med, men vi er bestemt i den rigtige retning.«

Sammen med landsholdet skal han søndag møde Kroatien i en direkte duel om bronzemedaljerne.

Et hold, der har overrasket alle ved overhovedet at komme til en semifinale, og det er et hold med spillere, der spiller i klubber der 'er så dårlige, at der ikke er nogen der gider se dem', som de selv har udtalt. Et hold, der vil 'dø med trøjen på', forklarer Jesper Jensen.

»Hvis vi ikke skulle spille mod dem, kunne jeg godt unde dem det. De havde også fortjent at få medalje med hjem, men det får de ikke,« lyder det fra Jesper Jensen med et smil.

Han kigger tilbage på en slutrunde, hvor han har været mere end tilfreds med det, han har set.

Danskerne var skuffede fredag aften, da det ikke blev til en finaleplads. Foto: Bo Amstrup

For fremtiden ser lys ud, og det havde den også gjort, hvis danskerne ikke var kommet i semifinalen.

»Jeg er meget fortrøstningsfuld. Det havde jeg også været, selvom vi havde tabt til Rusland. Jeg er vildt imponeret over, at hver gang vi har fået en ny stor opgave, er spillerne steppet op og har spillet på et nyt højt niveau. Jeg er sindssygt stolt over, at de har leveret på et niveau, man for tre måneder siden ville kalde helt uhørt,« siger landstræneren.

Han står i spidsen for et hold, der jagter den første medalje siden 2013.

Og Jesper Jensen lover, at de vil gøre alt, der står i deres magt for at få metal om halsen søndag aften i Herning.

»Det betyder sindssygt meget, det er vi meget bevidste omkring. Turneringen er en radikal ændring på kultur, udtryk og mange andre ting, og den fortjener at slutte af på fornemmeste vis med medalje,« siger Jesper Jensen.

»En ting er at spille et mesterskab, hvor man ikke lige rammer alt og er heldig undervejs. Jeg siger ikke, Holland var heldige sidste år ved VM, men jeg synes ikke det var sådan, de var det bedste hold for eksempel,« fortæller han med henvisning til, at Holland vandt VM-guld på trods af, de undervejs faktisk tabte tre kampe.

»Vi har spillet flot, suverænt og haft en flot progression gennem turneringen. Vi skylder os selv at vinde medaljer, det ville være gigantisk stort og starten på en æra, hvor Danmark skal ende i top fire,« siger landstræneren.

Kampen mod Kroatien bliver spillet søndag eftermiddag klokken 15.30, og du kan følge den live her på bt.dk.