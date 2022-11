Lyt til artiklen

Jesper Jensen er landstræner for det danske kvindelandshold i håndbold, men indtil for nylig var han også træner for den hollandske superstjerne Estavana Polman i Team Esbjerg.

Men Polmans tid i Esbjerg sluttede ikke, som nogle af parterne havde drømt om.

Da hun i januar blev sat af holdet af 'disciplinære årsager', holdt hun sig ikke tilbage med kritikken, og det hele endte med, at hun blev fyret og frit kunne finde en anden klub.

Et sandt drama, der fyldte meget i medierne og i særdeleshed i hovedet på Jesper Jensen, som heller ikke har lagt skjul på, at situationen har påvirket ham.

Og det kommer især til udtryk, da landstræneren bliver bedt om at beskrive sit seneste år.

»Det har været godt, men det har også været hårdt. Der har været mange ting, der har fyldt utrolig meget, også uden for banen – blandt andet hele casen med Polman. Der har været nogle forskellige ting, der har fyldt, så det har været et hårdt år, men det har også været et fedt år. Der har været mange gode ting, men der har også været nogle grøfter, der skulle kravles op ad,« siger han.

Årets hårdeste periode er der heller ingen tvivl om.

»Det var der, hvor ens fundament rykkede sig i sagen med Polman, som bare fyldte ufattelig meget. Altså som mange havde en holdning til, og som også følelsesmæssigt blev enormt hård. Så der er ingen tvivl om, at det har været den hårdeste periode.«

Estavana Polman og Jesper Jensen i 2017, da alt var fryd og gammen. Foto: Henning Bagger Vis mere Estavana Polman og Jesper Jensen i 2017, da alt var fryd og gammen. Foto: Henning Bagger

Selvom året resultatmæssigt har været godt for Jesper Jensen i både Team Esbjerg og på landsholdet, har den hårde periode trukket tænder ud.

Der har ikke været meget tid at koble af og være sammen med familien, men alligevel ser landstræneren positivt på dobbeltjobbet.

»Miljøskiftet er fedt. Det med, at man kommer ud og samler inspiration, og man lige kan nulstille nogle ting, det er super positivt. Det er heldigvis gået godt begge steder, så der har ikke været så mange sportslige bekymringer. Men en gang imellem, når det så har været et hårdt år, så har man brug for at trække stikket lidt, og der er muligheden jo ikke så stor.«

Det næste stykke tid kan Jesper Jensen heller ikke trække stikket, for fredag indleder han – sammen med resten af landsholdet – EM i Slovenien.

En slutrunde, som landstræneren har høje forventninger til, og som du naturligvis kan følge med i lige her på bt.dk.