Han var i hallen og kunne med det samme se, den var gal.

»Jeg stod desværre ved siden af, da det skete, og det er aldrig rart. Man kender dem så godt, så man bliver ked af det på deres vegne, men man kender også deres reaktionsmønstre.«

Sådan lyder det fra landstræner Jesper Jensen der i denne uge har sommersamling med håndboldlandsholdet. Og her må han undvære en af nøglespillerne fra decemberslutrunden i Spanien.

For Line Haugsted blev midt i maj alvorligt skadet med otte minutter tilbage af DM-semifinalen mod Team Esbjerg. Efter en afslutning gik hun i gulvet, og hun rejste sig ikke lige med det samme.

»Da det skete, var jeg ikke i tvivl om, at det var noget rod. Det kunne man se på hele hendes reaktion. Sådan er det tit, når man spiller med klubhold mod dem. Jeg kan se på dem, om de er skadet eller rejser sig op igen. Man har på en måde lyst til at gå ind til dem, for man føler også relationen faktisk er så stærk gennem landsholdet,« siger Jesper Jensen og fortsætter:

»Jeg har som træner en stærk relation til dem og bliver enormt ked af det på deres vegne, for jeg ved, hvad de går igennem. Når de får de irriterende skader, der desværre er en præmis i vores sport, gør det ondt helt indeni. Det giver bare en knude i maven med det samme,« siger landstræneren.

Dommen, som Haugsted fik i maj lød, at man forventede hun var ude i et halvt års tid med en skulderskade.

Fordi årets EM er rykket til november, betyder det en kamp mod tiden, hvis hun skal nå at blive klar til slutrunden.

Line Haugsted var en af de store stjerner ved VM i Spanien i december. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Line Haugsted var en af de store stjerner ved VM i Spanien i december. Foto: Liselotte Sabroe

Og derfor ved Jesper Jensen også godt, at det er en reel mulighed, at han må undvære Line Haugsted, der var en kæmpe profil under seneste slutrunde.

»Hvis man skal ind i den præmis, at ingen er uundværlige, så vil jeg sige, at hvis Haugsted ikke er med, er det i hvert fald en tese, der bliver testet,« siger Jesper Jensen.

Han understreger, hvordan den nu tidligere Viborg-spiller har haft en stor betydning for landsholdet.

'Ekstraordinært niveau' er ordene han bruger om præstationerne, når Line Haugsted træder på banen i landsholdstrøjen.

»Det er ikke, fordi vi ikke har folk, der kan overtage. Vi har masser, men der er en grund til, hun har haft dirigentstokken. Hun har været den, vi har vurderet var den bedste. Så må vi håbe, hun kommer hurtigt tilbage, og tingene lykkes for hende, men det vigtigste er bare, hun kommer tilbage. Når hun ikke tilbage til EM, må det være sådan. Så skal vi nok klare den,« siger Jesper Jensen.

Årets EM i Slovenien starter den 4. november. Slutrunden er rykket en måned frem på grund af fodbold-VM i Qatar i december. Og det er ikke uden betydning, understreger landstræneren.

»Det giver nogle udfordringer i forhold til, at alle dem der skifter klub har meget kort tid til at komme ind. Nu bliver Haugsteds opstart forstyrret alligevel,« siger han om den skadede stjerne, der efter sommerferien skal spille for Györ.

»Men også Kristina (Jørgensen, red.) og Sandra (Toft, red.) har nogle klubskift, der kan forstyrre. Nu har Heindahl trænet med i Esbjerg nogle gange på grund af det, der er sket i Ukraine, men ellers er de skift blevet lidt mere besværliggjort af, det hele er rykket frem,« siger Jesper Jensen.