Han var tydeligt frustreret. Og det lagde Jesper Jensen heller ikke skjul på.

»Det var latterligt. Det var grotesk,« lød det kontant fra landstræneren, da han blev spurgt til dommerpræstationen i bronzekampen.

For i den danske lejr stod de med en følelse af, at danskerne intet fik, mens kroaterne fik 'det hele'.

»Det var ligesom at spille på Balkan for 20 år siden, hvor man vidste, man blev snydt inden kampen var startet. Vi har før snakket om, niveauet ikke var så højt, men i dag synes jeg, der var en favorisering af Kroatien. Havde vi spillet vores bedste, havde det været nok alligevel. For 20 år siden, havde man ikke en chance. Det følte jeg, vi havde i dag,« sagde en ærgerlig Jesper Jensen, der flere gange var henne ved dommerbordet.

Danmark tabte søndagens bronzekamp til kroaterne med 19-25 efter et stort kollaps i anden halvleg.

I over et kvarter lykkedes det ikke for danskerne at finde vej til netmaskerne, og det var da også klart grunden til, Danmark tabte.

Det slog flere af spillerne fast. Men den manglende dommerlinje påvirkede danskernes spil, indrømmede Anne Mette Hansen, der også havde sine dueller under kampen.

»Jeg synes, vi lader os gå lidt for meget på, det kommer til at fylde for meget for os. Som kampen skrider frem, bliver frustrationen for stor, og det tager for meget overhånd. Det må vi arbejde på. Men det er ikke dommernes skyld, vi ikke kan score,« sagde hun efter kampen.

Danskerne var knuste efter nederlaget. Foto: Henning Bagger Vis mere Danskerne var knuste efter nederlaget. Foto: Henning Bagger

Også Kathrine Heindahl kunne godt mærke, der måske var forskel i linjen, når det kom til de to hold. Men det var bestemt ikke en undskyld, slog hun fast med syv tommer søm.

»Det er sgu ikke dommerne, vi kan tørre denne her af på. De får måske flere frikast og straffekast end os, men vi skal vise, vi er lavet af mere. Vi kan tænke, hvad vi vil om dommerne, men vi kan ikke lægge os fladt ned og sige, det var deres skyld,« sagde en frustreret Kathrine Heindahl.

Med nederlaget til Kroatien slutter Danmark på fjerdepladsen efter årets EM.

Kroatien bliver som bekendt nummer tre, og senere søndag skal Frankrig og Norge kæmpe om guldet.