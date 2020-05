En af Jesper Jensens første beslutninger som landstræner var at vrage anfører Stine Jørgensen.

Det skete tilbage i marts, hvor han højest overraskende så bort fra stjernen, da han udtog sin første trup.

Torsdag var det så Stine Jørgensens tur til at træffe en opsigtsvækkende beslutning: Med øjeblikkelig virkning holder hun ‘pause på ubestemt tid’ fra landsholdet.

Hun har simpelthen mistet lysten til at spille i rødt og hvidt, forklarede hun efterfølgende i et interview med B.T.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Dermed er det seneste årtis største profil nu fortid på landsholdet.

Men det er ikke en udvikling, som overrasker Jesper Jensen.

»Det er da ærgerligt. Men på sin vis forstår jeg godt hendes valg, for da Lars Jørgensen (assistenttræner, red.) og jeg valgte ikke at udtage hende, vidste vi jo godt, det selvfølgelig var et hårdt slag for hende.«

»Og vi vidste også godt, at det kunne have den her konsekvens. Derfor var det også en svær beslutning at træffe. Og jeg kan godt forstå, hun var frustreret over det. Det er sgu helt fair,« siger Jesper Jensen, som anerkender, at hans tiltrædelse har vendt op og ned på Stine Jørgensens verden.

I løbet af få måneder gik hun fra at være anfører og allestedsnærværende omdrejningspunkt til at ryge ud i kulden, og den deroute hører til blandt de meget markante af slagsen.

»Hun har været den største profil i dansk kvindehåndbold de seneste ti år, og når der så kommer en ny landstræner, så er det første, han gør at lade være med at udtage dig – selv om du spillemæssigt har niveau til at være med blandt de 16 spillere. Det er svært, det er klart,« siger Jesper Jensen og fortsætter:

»Hun har stadig nogle kæmpe kvaliteter, som vi godt kunne bruge. Men jeg synes bare ikke, hun er uundværlig for landsholdet, som hun var for fem år siden. Der kunne man jo ikke drømme om at udtage et landshold uden hende.«

»Men andre spillere er blevet så meget bedre, og så har Stine også mistet nogle procenter de sidste par år. Men dem kunne hun godt få tilbage igen.«

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Men hvis Stine Jørgensen har de spillemæssige kvaliteter, handler dit fravalg af hende så om, at hun fylder for meget som person?

»Jeg synes, den ligger mange steder. Klavs Bruun (tidligere landstræner, red.) gav hende meget ansvar, Stine tog meget ansvar, og de andre lod hende. Stine har langt hen ad vejen mange gode lederegenskaber, men de andre spillere endte med at kigge for meget over på hende,« siger Jesper Jensen og uddyber:

»Vi har brug for at se, at nogle andre træder i karakter og ikke bare kigger over på Stine. Det er der for mange, der har gjort. Men vi er da også bevidste om, at det kan blive Danmarkshistoriens største maveplasker, hvis spillerne ender med at stå og kigge over mod en spiller, som ikke er der mere.«

Så skåret ind til benet – ville du helst have et landshold med eller uden Stine Jørgensen, hvis du havde mulighed for at vælge?

»Jeg vil bare helst have et landshold, hvor alt ansvaret ikke ligger på én person. Man kan ikke på et landshold lægge alle æg over i en kurv. Hos herrerne er Nikolaj Jacobsen jo også nødt til at bygge det op om andre end kun Mikkel Hansen.«

»Men jeg synes også, at niveauet er ved at være så højt hos nogle af de andre spillere, at vi kan klare os uden. Det kunne jo også være, de vokser med opgaven, når Stine ikke er der,« siger landstræneren.

I tråd med Stine Jørgensens udmeldinger vil Jesper Jensen ikke endegyldigt aflive bagspillerens landsholdskarriere. Døren bliver holdt en smule på klem til et comeback en gang ude i fremtiden.

»For mig har det været en super cool dialog med Stine, og jeg forstår godt hendes beslutning. Men jeg håber ikke nødvendigvis, den er definitiv. Og jeg håber, hun føler sig respektfuldt behandlet, for det fortjener hun virkelig. Og jeg synes stadig, vi har sådan et forhold, hvor jeg godt tør ringe til hende til december, hvis jeg får brug for hjælp,« siger Jesper Jensen med henvisning til det EM, Danmark skal spille på hjemmebane.