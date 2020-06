Fru Fortuna havde åbenbart set sig sur på de danske håndboldkvinder, da der torsdag var lodtrækning til EM i Danmark og Norge.

Heldet var i hvert fald fuldstændig fraværende, da landsholdet blev parret med Frankrig, Montenegro og Slovenien i den indledende pulje.

Landstræner Jesper Jensen er da heller ikke ligefrem begejstret for udfaldet.

»Det var svært at gøre det meget værre. Frankrig er sindssygt stærke, Montenegro er også rigtig gode, og Slovenien var den værste modstander, vi kunne trække fra fjerde seedningslag,« lyder den umiddelbare analyse fra Jesper Jensen.

Særligt ærgrer det landstræneren, at den letteste modstander – i hvert fald på papiret – blev Slovenien.

Det betyder nemlig, at Danmark er under maksimalt pres for overhovedet at sikre sig en af de tre billetter til mellemrunden.

»Den er lidt træls med Slovenien fra nederste lag. Det gør jo, at risikoen for fiasko øges betragteligt. Havde vi trukket et af de andre hold fra fjerde seedningslag, så ville vi tænke, at 'dem slår vi også på en halvdårlig dag'.«

»Ikke, at man ikke kan tabe til dem, men det vil kræve, vi spillede et stykke under niveau. Vi vil stadig være favoritter mod Slovenien, men det er nok 60-40 i vores favør i stedet for 75-25, som det ville have været mod nogle af de andre nationer.«

»Men på den anden side har jeg det også sådan, at hvis vi ikke kan slå Slovenien, så kan det også være ligegyldigt. Så selvfølgelig kan vi det. Og skulle vi tabe til Slovenien, skal vi slå Montenegro og Frankrig. Der er ikke nogen modstandere, som vi tænker, vi ikke kan slå. Vi kommer ikke til at tabe tre kampe. Det er jeg helt rolig omkring,« lyder det fra Jesper Jensen.

Troen på et godt dansk EM, hvor landsholdet spiller indledende gruppekampe og mellemrunde på hjemmebane i Boxen, er altså stadig intakt.

Også selvom det danske uheld ikke stopper ved den indledende gruppe.

Danmark er nemlig havnet i den klart sværeste halvdel og kan se frem til at blive parret med den stærke Gruppe B i kampen om semifinalepladserne, hvilket formentlig betyder, at danskerne skal møde Rusland, Spanien og Sverige.

Hvis de rødhvide altså overhovedet kommer videre fra gruppen.

»Vores drøm er stadig semifinalen, men vi må også erkende, at vejen til semifinalen bliver meget, meget værre nu. Og ja, så steg risikoen for fiasko. Men det er sgu ikke noget, jeg kommer til at ligge søvnløs over eller bruge alt for meget tid på,« siger Jesper Jensen og fortsætter:

»Jeg har stadig en super god fornemmelse. Efter de seks dage i Vejen (træningssamling i sidste uge, red.), så kan selv ikke en hård lodtrækning gøre mig pessimistisk. Jeg synes, det ser vildt godt ud og er vildt spændende. Så er semifinaledrømmen lidt længere væk nu, ja, men jeg glæder mig helt vildt, og det bliver super fedt.«

EM bliver spillet i Danmark og Norge 3.-20. december.