Det har kørt rundt i Jesper Jensens hoved det sidste år:

»Det er nervøsiteten. Så kommer børnene hjem fra skole, så er der en i deres klasse, der måske har corona, forældrene har haft corona, nogle bliver sendt hjem. Kan man så tillade sig at give sine børn et kram, når de har været i skole? Bærer jeg det med ud i truppen?«

Det er et tænkt eksempel, fortæller han. Men alligevel rammer det ind i kernen af det, der har fyldt for landstræneren for kvinder. Det store ansvar og ufatteligt meget at forholde sig til.

Intet har været normalt. I en sådan grad, at landstræneren, der også er træner for Team Esbjerg, fik tanken, om det var nok nu. Mere om den tanke senere.

Det har været meget mere drænende, end jeg havde forventet Jesper Jensen, landstræner

For det er en kontrast til, hvordan han har det i dag. Ved landsholdssamlingen i Vejle er mundbindene væk, og smilet er tydeligt på den anden side af bordet.

Han glæder sig over, de lysere tider er ved at være tilbage.

»Det, at man har kunnet mærke energien igen, og hvor hurtigt batterierne er blevet ladt op, er det, der forklarer, hvor voldsomt det, vi har været igennem, var. Det tror jeg ikke, alle er bevidste omkring. Det er dejligt, man møder ind og kan se folk smile uden mundbind, man kan give hinanden et kram, man kan træne, uden der kommer en og hælder sprit ud over en. Det er bare fedt,« siger landstræneren.

For det sidste år har ikke kun været lutter smil. Tværtimod. Jesper Jensen beskriver det som drænende, når han taler om de mange måneder med coronavirus. Han er blevet mødt af spørgsmål konstant.

Jesper Jensen lægger ikke skjul på, at coronatiden har været hård. Foto: Bo Amstrup Vis mere Jesper Jensen lægger ikke skjul på, at coronatiden har været hård. Foto: Bo Amstrup

Hvis han har mødt en på gaden, kunne han så sige hej? Måtte de træne? Så var der en positiv test et sted, kunne de så rejse? Spillere, der 'er mega nervøse og tror, de dør, andre tror, det bare er en forkølelse'. Alt imens alles blikke var rettet mod ham. Lederen. Ham, der skal tage beslutningen i sidste ende.

»Jeg skulle kigge i alle verdenshjørner, og jeg havde lige så lidt forstand på det, som de havde. Det har været et sindssygt år,« siger Jesper Jensen, der ikke lægger skjul på, at det har været en barsk omgang mentalt.

»Corona har været meget hårdt. Når folk snakker om post-OL, og det har været hårdt, tror jeg, vi misforstår det. Jeg tror, det er corona, der har sat sig i os. Det kan jeg også mærke på mig selv,« siger landstræneren, der har følt sig udkørt efter det sidste år.

Ikke fordi han har to job, men på grund af hele situationen. Dermed ikke sagt, det ikke er problemfrit at stå i spidsen for to mandskaber, men det giver ham mere, end det koster.

Og at situationen har haft ramt ham, kom især til udtryk med de tanker, han fik, lige inden den nye sæson skulle til at starte.

»Det har været meget mere drænende, end jeg havde forventet. Jeg har først fundet ud af det på bagkant, kan jeg mærke. Da vi startede op denne sæson, orkede jeg næsten ikke. Indtil vi kom i gang og fandt ud af, hvor fedt det er, og hvor heldig jeg er med det, jeg laver,« siger Jesper Jensen, der så igen slår fast, at det var alvorligt.

»Jeg indrømmer gerne, at to dage inden vi startede op i Esbjerg, orkede jeg simpelthen ikke. Jeg tænkte: 'Er det min sidste sæson'? Så finder man ud af, det bare er fedt at komme ud igen. Der kommer tilskuere, man kan mærke glæden i det hele, energien. Man finder ud af, hvorfor man laver det, man gør,« siger landstræneren.

Han spår, at vi havde set mange spillere stoppe med at spille, hvis denne sæson også havde været for tomme tribuner. Det har også været voldsomt for spillerne, slår han fast.

For håndbold handler om overskud. Om energi. De to tinger kommer af hinanden. Det har været en kontrast at gå fra en fyldt håndboldhal til at kunne høre egne råb som en genklang.

Jesper Jensen og resten af landsholdet måtte leve med tomme tribuner ved EM i Herning. Foto: Henning Bagger Vis mere Jesper Jensen og resten af landsholdet måtte leve med tomme tribuner ved EM i Herning. Foto: Henning Bagger

»Her er du kommet til kamp og har selv skullet skabe en stemning. Man ved, der er tv på. Det er skide svært at juble og råbe og skrige, det har bare givet genlyd i en tom hal. Det, spillerne har været igennem det sidste års tid, har været meget mere voldsomt, end jeg tror, de har været bevidst omkring,« siger Jesper Jensen.

Inden længe venter der et VM i Spanien. En slutrunde, som de på landsholdet glæder sig mere til, end det var tilfældet med EM sidste år.

For der er udsigt til en slutrunde, der kan blive langt mere normal, og landstræneren håber at se mange i rødt og hvidt på lægterne.

»Hvis ikke, er det ikke en lige så stor skuffelse, som at der ikke var en fyldt Boxen. Da vi kørte ind til semifinalen i Boxen og tænkte: 'Prøv at tænke, der kunne have siddet 12-14.000 lige nu og bare siddet og råbt Danmark, Danmark …'. Den gjorde ondt for oplevelsen,« siger landstrænere, og fortsætter:

»Vi kan godt evaluere på håndbolden bagefter og sige, det var fedt, men det er jo oplevelser, man samler på og ikke placeringer. De står på et cv et sted, det er ikke det, man tager med sig i graven. Det er jo fællesoplevelserne,« siger Jesper Jensen.