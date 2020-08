Jesper Jensen havde en plan. Men den er han nødt til at lave om.

Og det har sat tankerne i gang hos den nye landstræner inden det håndbold-EM, han håber bliver afholdt til december.

»Jeg skal tænke i alternativerne. Lige nu er Kathrine Heindahl nærmest sikker på at komme med, hvis hun bare spiller nogenlunde,« siger Jesper Jensen til B.T. Men det er ikke 'bare' at tage hende med.

»Men hvad gør vi, hvis hun bliver skadet? Hvem skal vi have ind i stedet for? De sidste mange slutrunder er Klavs Bruun taget af sted med tre stregspillere. Skal vi kun tage afsted med to, eller skal vi ligefrem ned på én? Kan vi få en bagspiller til at spille på den plads? Der er mange ting i spil,« siger Jesper Jensen.

Sådan lyder bare nogle af de tanker, der lige nu rumsterer i hans hoved. Årsagen er, at han har fået to afbud i form af Stine Bodholt og Sarah Iversen. De venter begge deres første barn, og derfor kommer de ikke med til slutrunden.

En besked, som i hvert fald Sarah Iversen havde svært ved at give videre til sine trænere, har hun tidligere fortalt til B.T.

»Det er jo – bevares – en kvindes ret, men man har en følelse af, at det ikke er så velset, at man bliver gravid. I hvert fald i forhold til klubben. De har jo en målsætning, har lagt et budget og sammensat et hold, de tror kan vinde noget, og så bliver jeg 'fjernet'. Jeg føler, jeg hæmmer holdet lidt, og det synes jeg egentlig ikke er så rart,« fortalte Sarah Iversen.

Jesper Jensen har selv fortalt til TV 2, at han vælger at være glad på spillernes vegne.

Og i forhold til følelsen hos Sarah Iversen tror han, det handler om samvittighed. Han var selv hurtigt med i processen, og han fortæller, at Sarah Iversen har følt, de har taget pænt imod nyheden hos hendes arbejdsgiver, Herning-Ikast.

Det samme gælder i Nantes i Frankrig, da Stine Bodholt kunne fortælle, hun er i lykkelige omstændigheder. På klubplan har Jesper Jensen også Line Jørgensen i Team Esbjerg, der nu er gravid, og det tog de også pænt imod.



»Jeg tror mere, det er en samvittighed, der præger spillerne, end at klubberne lægger et pres. Jeg tror, det handler om, man går med holdkammeraterne, som man vil så meget med, og man har selv været en af dem til at tale med omkring, hvad man vil opnå som klub. Sarah tog fra Nykøbing til Herning-Ikast for at vinde noget. Hun ved også godt, at det er nemmere for Herning-Ikast at opnå noget, når hun er på banen, fremfor når hun ikke er,« siger Jesper Jensen.

For tager man profilerne ud af ligningen, bliver det bare ikke nemmere. Uanset hvordan man vender og drejer det, bliver det sværere, konstaterer han.

»Om det så er skader eller graviditeter, det er bare det, at de ikke er der. Graviditet kan man lidt mere selv gøre noget ved end skader. Det er mere følelsen af, at man godt ved, det gør lidt ondt på de andre spillere – også selv om de andre spillere selvfølgelig er glade på deres vegne. Det gør ondt på spillere, trænere og sponsorer – de synes jo, det er hårdt, når der ryger en spiller på så højt niveau ud af truppen. Uanset årsagen er det et step nedad i forhold til klubbens målsætninger,« fortæller Jesper Jensen.

Han glæder sig på spillernes vegne. Det har han også før fortalt.

Men derfor mener han også godt, man kan tage begge hatte på – glæden på den ene side men samtidig ærgrelsen over ikke at have spillerne til rådighed.

»Jeg er da sindssygt ærgerlig over, at Sarah og Stine Bodholt er ude af landsholdet. De var ikke selvskrevne, men det var klart to af de spillere, der var inden for de 20, som er meget aktuelle til at komme med til EM. Det samme gælder også Line Jørgensen. Jeg kunne også virkelig godt have brugt hende i Team Esbjerg,« siger Jesper Jensen.

For midlerne er ikke uendelige. Det kender han fra Team Esbjerg, hvor der ikke bare kan kastes utallige kroner efter nye spillere.

»Vi har jo et budget, vi skal holde, som vi har valgt at bruge på, at Line var en del af holdet, og det så rigtig godt ud. Så er Line gravid, Polman er skadet, og så står vi pludselig med en helt anden trup og helt andre midler. Vi har ligesom brugt pengene i forhold til det budget, vi har lagt i første omgang. Der er mulighederne selvfølgelig i Danmark, at man kan vælge nye stregspillere, men der er jo en grund til, de blev valgt først. Det er, fordi de er de bedste,« siger Jesper Jensen.

EM i damehåndbold er sat til at starte fredag 4. december.