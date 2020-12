Han råbte ordrer ud, så brudstykker af dem kunne høres på pressepladserne.

Ikke fordi Jesper Jensen er en mand, der brøler for sine lungers fulde kraft, men fordi en nærmest tom Jyske Bank Boxen gjorde, at han meget nemmere kunne kommunikere med sine spillere.

»Det giver mig nogle muligheder. Så godt kender vi ikke hinanden som hold. Havde der været 10-12.000, havde jeg fuldstændig måttet overlade det til spillerne. Den fordel tager vi med, den kunne vi mærke.«

Sådan lød det fra Jesper Jensen dagen derpå efter sejren mod Slovenien. Men måske han kommer til at spare en smule på stemmen søndag aften, når det går løs mod Montenegro.

EM I HÅNDBOLD - KOMMENDE KAMPE

Ikke fordi Jesper Jensen som sådan skal spare på sit stemmebånd, men her venter der en anden sjov lille 'udfordring' for danskerne.

Der sidder nemlig ikke blot montenegrinere på den modsatte bænk, når kampen fløjtes i gang.

På trænerposten sidder der her en mand, der vil kunne forstå hver og et af Jesper Jensens ord – nemlig Kim Rasmussen, der i slutningen af november blev ansat som landstræner for Montenegro, og ved sin side har han Randers HK's cheftræner Niels Agesen.

»Jeg kan ikke stå og råbe lige så meget, som jeg gjorde, så det giver lidt en anden dimension,« sagde Jesper Jensen med et smil efter kampen mod Slovenien og tilføjede:

»Men Kim og Niels er ikke så gode til montenegrinsk, så hvis jeg siger det sent nok, kan det være, de ikke når at oversætte det,« grinede den danske landstræner.

Han er dog fortrøstningsfuld, selv om han godt ved, de danske trænere har et 'indgående kendskab' til de danske landsholdsstjerner.

»De har ikke set mere end Slovenien – det er fem kampe på video. De har lidt kendskab, men de har heller ikke gennemgående kendskab til deres eget hold,« siger Jesper Jensen med henvisning til, at de danske trænere blot har stået i spidsen for Montenegro i et par uger.

»Vi tager det relativt roligt. Kim og Niels har selvfølgelig en viden, der er dybere, fordi de også følger med i den danske liga,« siger Jesper Jensen.

Hvis Danmark slår Montenegro, betyder det ikke blot yderligere to point på EM-kontoen. Det ville også betyde, at danskerne dermed har booket billet til mellemrunden.

»Det vil betyde meget, og også at vi kan tage to point med over. Det er mindst lige så vigtigt. Vi har øjnene på kampen, men vi kan også godt se perspektivet i det,« fortalte Jesper Jensen.

Ved slutrunderne foregår det således, at landene får point med over til mellemrunden fra de kampe mod de andre hold, der også er videre i mellemrunden. Derfor giver en sejr over Montenegro mindst to point med over, da enten de eller Slovenien – som danskerne slog fredag – også går videre.

Skulle det også blive til dansk sejr over Frankrig, kan Jesper Jensens mandskab gå til mellemrunde med 'fuldt hus' i form af fire point.