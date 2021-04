Uden Line Haugsted skal landstræner Jesper Jensen bygge et andet slagkraftigt forsvar op mod Spanien.

Line Haugsted er en af de bærende kræfter i forsvaret hos de danske håndboldkvinder, og det er en bet, at hun har meldt fra til testkampene mod Spanien.

Det siger landstræner Jesper Jensen, der modtog afbuddet fra Viborg-spilleren i weekenden.

- Line har noget med en finger, som har gjort, at Viborg har vurderet, at det er bedst, at hun blev hjemme, siger Jesper Jensen.

Torsdag aften venter Spanien i den første af to testkampe, som spilles i Hillerød.

Her skal andre spillere tage et større ansvar i defensiven, og de kan udnytte muligheden til at spille sig mere fast ind på holdet, hvis de gør det godt.

- Det kan være, at de nye gør det endnu bedre, og så er det dem, der bliver udtaget i stedet.

- Sådan en som Haugsted ville vi rigtigt gerne have haft med. Der er meget i vores defensiv, der kører rundt omkring hende.

- Nu får vi set det uden hende, og så ser vi, hvordan vi klarer os. Jeg er ret sikker på, at Lars (assistenttræner Lars Jørgensen, red.) og jeg nok skal få noget fornuftigt ud af det, siger Jesper Jensen.

Landstræneren har også modtaget andre afbud, og derfor er flere nye spillere blevet udtaget. De får mulighed for at vise, hvordan de kan bidrage på holdet forud for VM i december.

- Den optimale situation er, at alle er til rådighed, og så kan vi udtage dem, som vi tror allermest på i nuet. Dem, som ikke er her, er vi nødt til at klare os uden.

- Der er heller ikke nogen garanti for, at de 16 spillere, vi vil have med, står klar, når december kalder. Vi træner med dem, der er her, og de har chancen for at byde sig til, siger han.

De to kampe mod Spanien skal bruges til at spille holdet endnu mere sammen og bygge yderligere på efter fjerdepladsen ved EM i december.

- Vi skal ligge lag på igen. Det er sindssygt vigtigt for os, at vi får nogle timer sammen og får afklaret nogle ting, siger landstræneren.

Danmarks første af to kampe mod Spanien spilles torsdag klokken 20.15. Lørdag spiller de to nationer mod hinanden endnu en gang.

/ritzau/