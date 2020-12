Jesper Jensen var nok knap stået op i morges, før de første frustrationer omkring mellemrunden blev luftet.

Det var især Frankrig, der havde råbt op. Årsagen? At de skal spille kamp to dage i træk, mens Danmark - der ikke vandt puljen - får hviledag mellem hver kamp i mellemrunden. En kritik, landstræner Jesper Jensen dog ikke giver meget for.

»Jeg synes, det bliver lidt for meget på følelser. I EM i Frankrig i 2018 havde de samme muligheder, fordi de gik over i en anden halvdel. Programmet er ikke lagt til vores bagdel og andres ulempe. Vi er i underholdningsbranchen,« siger Jesper Jensen.

At Danmarks kampprogram - der betyder kamp fredag, søndag og tirsdag - længe har været lagt fast skyldes, at de vi er værtsnation, og det handlede om planlægning for at kunne fylde Jyske Bank Boxen med tilskuere.

Olivier Krumbholz er ikke tilfreds med kampprogrammet. Foto: Henning Bagger Vis mere Olivier Krumbholz er ikke tilfreds med kampprogrammet. Foto: Henning Bagger

Dette understreger Jesper Jensen også, og for at det kunne lade sig gøre, skulle kampdage og klokkeslet på plads tidligt.

»Alternativet var fuldstændig lige vilkår. Så skulle vi være amatørspillere og ikke en kommerciel virksomhed. Jeg synes, Frankrig skal klappe hesten. De havde fuldstændig samme fordele i 2018. Nogle gange skal nogle lige råbe op bare for at råbe op. Min pointe er, at vi er i underholdningsbranchen. Der er medier og tilskuere, vi skal tage hensyn til i forhold til den sport, vi elsker så højt,« slår Jesper Jensen fast.

Det var efter kampen mod Danmark, at den franske landstræner Olivier Krumbholz langede ud efter kampprogrammet og den danske fordel.

På grund af coronakrisen er der ikke tilskuere i Boxen, og det gjorde franskmanden endnu mere vred, at programmet ikke er lavet om.

Danmark mødte Frankrig tirsdag aften. Den franske sejr betyder, at de vandt gruppen og Danmark 'kun' får to point med over til mellemrunden. Foto: Henning Bagger Vis mere Danmark mødte Frankrig tirsdag aften. Den franske sejr betyder, at de vandt gruppen og Danmark 'kun' får to point med over til mellemrunden. Foto: Henning Bagger

»Ændrede de programmet? Det er helt vanvittigt. Det er en skandale. En total skandale. Det er virkelig en skam,« lød det fra ham efter tirsdagens kamp.

Men også her er Jesper Jensen uenig. For han mener, det er præmissen for den sport, landsholdene udøver.

»Det er det samme som i Danmark - vil vi spille slutspil? Det mest retfærdige er en ligeud turnering, men så forventer vi også, at vi ikke kan skaffe ligeså mange indtægter. Vil vi have den sportslige 100 procent fair og gå 30 procent ned i løn, eller vil vi have den løn, vi får nu og leve af at spille håndbold?« spørger Jesper Jensen retorisk og fortsætter:

»Alternativet var, at spillerne skulle bruge to uger af deres ferie, og så havde vi ikke noget produkt. Jeg synes, det er en åndssvag snak at have. At Frankrig begynder at øffe nu... de havde en fordel i 2018, og der var der sgu ikke nogen, der brokkede sig. Hver fugl pipper med sit næb, og ser man på en 10-årig periode, går alt nok op og bliver fordelt lige,« slår landstræneren fast.

Danmarks første kamp i mellemrunden bliver mod Sverige. Et opgør, der bliver spillet fredag aften klokken 20.30. Derefter venter Spanien søndag, og sidste modstander bliver Rusland tirsdag aften.