»Vi må også erkende, at vejen til semifinalen bliver meget, meget værre nu. Og ja, så steg risikoen for fiasko.«

Ordene faldt fra Jesper Jensen den 18. juni i år. Her havde den danske landstræner netop fået lodtrækningen til EM, der langt fra gik, som danskerne havde håbet på. Første tre modstandere hed Slovenien, Montenegro og Frankrig.

I en mellemrunde ville det bestemt ikke blive bedre. Her ventede hold som Sverige, Spanien og Rusland.

Men skruer vi frem til nutiden, har Danmark indtil videre klaret opgaven til næsten UG, og en sejr i tirsdagens brag mod russerne sender danskerne i semifinalen.

Og havde Jesper Jensen så troet, landsholdet ville ende i den situation, da de tilbage i juni fik deres pulje til slutrunden?

»Jeg havde håbet på det, og troet lidt på det men ikke lige, da jeg fik puljen. Der var vi ikke nået så langt som hold,« sagde Jesper Jensen efter søndagens sejr, da han bliver spurgt til sin udtalelse for et halvt år siden.

Dengang kunne han ikke se, det kunne være blevet meget værre, men facit efter fem kampe er altså to gruppesejre over Slovenien og Montenegro, et nederlag til Frankrig og så to sejre over Sverige og Spanien i mellemrunden.

»Jeg er glad for, du opdager det,« sagde landstræneren med henvisning til sit gamle citat og fortsætter:

»Jeg synes lidt, spillerne mangler en smule anerkendelse for det, de leverede i den indledende pulje,« siger Jesper Jensen og påpeger, at Montenegro - som Danmark vandt over - for eksempel slog Sverige tidligere søndag.

»Det er fedt at stå her, og vi havde drømt om at slå Frankrig også, men det skete så ikke lige,« lød det fra Jesper Jensen med et smil, der alligevel strålede af overskud.

Det samme gjorde spillerne i store dele af kampen mod Spanien, som landsholdet vandt med 34-24. Et opgør, hvor sejren egentlig aldrig var i fare. Mens danskerne fik en særligt mentalt vigtig snæver sejr over svenskerne, betyder det også meget at lade op til kampen mod Rusland med at hamre igennem.

»Ja for søren da. Det kunne vi ikke have skrevet bedre. Jeg blev kun halvanden time ældre i løbet af i dag, hvor der mod Sverige nok var tale om et år,« sagde Jesper Jensen med et grin med henvisning til, at danskerne 'kun' vandt med to mål fredag efter en meget tæt kamp.

Han slog dog også fast, at de spanske VM-sølvvindere søndag aften ikke var i den forfatning, de plejer, og der skal Danmark også tage noget af æren.

De fik lukket dem godt ned og fik kørt dem over fysisk. Og når man slår sidste års finaledeltagere, kan man så egentlig begynde at snakke om gulddrømme, lød et af spørgsmålene kækt til landstræneren.

»Vi kan roligt holde vores ben på jorden, medierne kan vi ikke altid styre,« sagde en glad Jesper Jensen.

Mellemrunde-braget mellem Danmark og Rusland bliver spillet på tirsdag, og den starter klokken 20.30.