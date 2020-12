Jesper Jensen var glad. Og lettet.

Det siger vel egentlig sig selv. Som ny dansk landstræner kan man jo næsten ikke bede om mere end sejr i den første EM-kamp. Og det var lige præcis, hvad han sammen med landsholdet fik mod Slovenien.

»Det er utroligt vigtigt med de to point på kontoen, så vi også kunne få sænket skuldrene. Vi har været gode til at håndtere det.«

Sådan lød nogle af de første ord fra Jesper Jensen på det virtuelle pressemøde efter kampen, der endte 30-23 til Danmark.

Men han ville ikke tage al æren alene. For der var to personer, han - endnu engang - fremhævede. To, der er med på sidelinjen og spiller en virkelig stor rolle og har været en del af nøglen til succes.

»Christina Roslyng og Anders (Bendixen, fra Team Danmark, red.) har været gode til at snakke om følelser, og hvordan vi skal håndtere dem, når de kommer,« sagde Jesper Jensen med henvisning til, at der blandt andet kan komme nerver på både inden og under en slutrunde.

Allerede inden kampen fremhævede landstræneren netop de to, da han fortalte, hvordan der onsdag blev taget nogle gode og vigtige snakke med spillerne, inden det gik løs i Jyske Bank Boxen. Og noget tyder på, at de snakke i den grad har givet pote.

»Sjældent har jeg set en åbningskamp blive spillet så godt. Jeg tror, vi laver 11 tekniske fejl. Der er i hvert fald nogen, der har gjort deres arbejde godt,« lød det fra en tydeligt glad Jesper Jensen.

En af de spillere der viste sig flot frem, var Lærke Nolsøe, og udover at være glad for den gode start, der giver 'mulighed for at ride videre på en god bølge', kunne hun også nikke genkendende til den effekt, Christina Roslyng og Anders Bendixen har haft på den danske landsholdstrup.

»I vores trup er der virkelig stort fokus på, at alle har det godt. Vi er sindssygt gode til at sætte ord på følelser, og det gør det hele nemmere. Det gør os mere trygge. Det er ikke forkert at sige, hvis man for eksempel er nervøs. Der er sat meget fokus på, hvordan vi har det, og det vinder vi meget på i dag. Det kan virkelig mærkes,« fortalte Lærke Nolsøe.

Noget, der også blev italesat efter kampen var det mentale pres, der har været på holdet. De er på hjemmebane. De vil gerne gøre det godt. Og her roste Jesper Jensen endnu engang afviklingen af netop det.

For selv om der da var lidt fejl hist og her, fik danskerne lavet 30 mål, og der blev kæmpet om hver en bold.

»Jeg synes bare, det er imponerende. Der er bare tryk på. Og der synes jeg bare også, vi skal give mere kredit til nogle af dem, der arbejder med spillerne. Det arbejde de har lavet er utroligt vigtigt,« sagde landstræneren med endnu en henvisning til sin nøgleduo - Roslyng og Bendixen.

»Vi vidste, der ville komme mange følelser indblandet og lidt angst for de kampe, der kom. Og her har de været gode til at sætte adfærd på de følelser, og hvordan vil de reagere, når de føler noget bestemt?« sagde Jesper Jensen inden han lige rettede sig selv lidt.

»Angst... det er et volsomt ord. Man kan blive så nervøs, at man er bange for at præstere. Det er et nåleøje, de er kommet igennem allerede nu ved at være blandt de 16 bedste, og de gjorde det godt. Det var en utrolig flot håndtering af de mange følelser, der vælter rundt i os alle sammen,« lød det fra landstræneren.

Sejren betyder, at Danmark efter den første runde topper Gruppe A. Ligesom Frankrig har danskerne to point, men da Jesper Jensens mandskab har en bedre målscore, må franskmændene tage til takke med andenpladsen.

Allerede søndag går det løs igen, når anden gruppekamp venter. Denne gang er det Montenegro, de rød-hvide skal forsøge at besejre.

En kamp, der starter klokken 20.30, og som kan følges live her på bt.dk.