Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmark sikrede sig onsdag en gruppefinale i mellemrunden ved EM. Men én ting manglede.

Den danske assistenttræner, Lars Jørgensen, som er blevet testet positiv for corona.

Og da haluret ramte den hele time, og danskerne for første gang i 20 år havde slået Norge i en betydningsfuld kamp, havde landstræner Jesper Jensen svært ved at holde tårerne tilbage.

»Det var euforisk og efter kampen kommer alle tanker på Lars og Kaja (Kamp, red.) derhjemme, som også har nogle voldsomme følelser, de dealer med lige nu,« siger landstræneren og bekræfter, at der var tårer i øjenkrogen.

Jesper Jensen var tydeligt rørt efter kampen. Foto: JURE MAKOVEC Vis mere Jesper Jensen var tydeligt rørt efter kampen. Foto: JURE MAKOVEC

»Det var der efter kampen. Jeg skal ikke nævne Lars’ navn for mange gange i hvert fald,« siger han, mens tårerne kniber sig på igen.

Da landstræneren efter kampen bliver bedt om at sætte ord på, hvorfor det er så trist, at han ikke havde Lars Jørgensen med på bænken til dagens kamp, var svaret klart.

»Det er det, fordi han ikke er der. En ting er arbejdsindsatsen under kampen, men det er ham, der kæmper 340 kampe om året for, at vi kan stå, hvor vi er i dag,« siger han og fortsætter:

»Det er ham, der ringer til spillere, og det er ham, der sørger for, at folk har det godt. Han bruger eddermame mange timer på dansk kvindehåndbold, og nu fik han ikke lov til at stå der i dag. Det gør ondt.«

Med onsdagens sejr over Norge på 31-29, sikrede Danmark sig titlen som gruppevinder.

Dermed skal danskerne møde Montenegro i den ene af to semifinaler, som spilles fredag.