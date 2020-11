Det er første gang, han står i spidsen til en slutrunde med landsholdet. Og Jesper Jensen har nu taget den beslutning, der skal tages hvert år.

For han har nu sat navne på de spillere, der er i årets EM-trup.

I den er der rutinerede navne som Sandra Toft, Kathrine Heindahl, Louise Burgaard og Mie Højlund.

Tidligere på året kom det frem, at Jesper Jensen må undvære blandt andre Sarah Iversen, der er gravid med sit første barn.

Her er årets EM-trup De skal med: Målvogtere

Sandra Toft

Althea Reinhardt Stregspillere

Kathrine Heindahl

Rikke Iversen

Majbritt Toft Hansen Fløjspillere

Trine Østergaard

Andrea Hansen

Lærke Nolsøe



Bagspillere

Mette Tranborg

Louise Burgaard

Mia Rej

Helena Elver

Anne Mette Hansen

Line Haugsted

Kristina Jørgensen

Mie Højlund Kilde: DHF

Men landstræneren har denne gang også valgt at se bort fra den rutinerede Lotte Grigel, ligesom Fie Woller – der sidste år havde kæmpet med en skade – denne gang heller ikke er med.

Der er derudover comeback til Mette Tranborg, der sidste år ikke var med, da hun kæmpede med en skade. Der er også slutrundedebut til Helena Elver fra Odense Håndbold samt Majbritt Toft Hansen.

»Vi har fået sammensat en trup, der harmonerer på flere forskellige parametre. Det er en gruppe af spillere, der kollektivt fungerer godt sammen både spillemæssigt og socialt. Samtidig er det også en trup, hvor vi ser mange individuelle kvaliteter hos hver enkelt. Det er en god blanding af rutinerede kræfter og ungdommeligt gåpåmod,« siger Jesper Jensen i pressemeddelelsen.

Årets EM i håndbold bliver – efter planen – spillet i Danmark og Norge. Sidstnævnte er der dog stadig spekulationer omkring, fordi Norge har strengere restriktioner, når det kommer til at håndtere eventuelle tilfælde af coronavirus.

Lotte Grigel skal ikke med landsholdet til EM. Foto: Claus Fisker Vis mere Lotte Grigel skal ikke med landsholdet til EM. Foto: Claus Fisker

Det har før været fremme, at hvis en spiller testes positiv i Norge, bliver hele holdet sendt hjem. Det samme gælder seneste modstanderhold. I Danmark bliver den smittede spiller blot isoleret fra resten af holdene, indtil vedkommende kan fremvise en negativ test. Noget, DHF-formand Per Bertelsen hurtigt var ude at kalde for uholdbart.

»Rent sportsligt duer det slet ikke. Det hænger slet ikke sammen. Det kan vi sgu ikke leve med. Vi kan ikke leve med, at halvdelen af holdene måske bliver sendt hjem fra Norge, og ingen i Danmark bliver sendt hjem. Det holder bare ikke en meter. Jeg ved, at EHF er i gang med at kigge på det, men hvad løsningen er, det ved jeg ikke. Det kan være, de vil gøre det samme i Danmark som i Norge,« har han tidligere fortalt til B.T.

Mandag var der møde mellem det norske håndboldforbund og myndighederne, og der ventes inden længe at falde en endelig afklaring på, hvordan det hele kommer til at foregå.

Slutrunden bliver afviklet fra 3. til 20. december. Landsholdet mødes i København 23. november, inden turen går til Norge, hvor der venter det danske landshold tre testkampe.