Det bliver Team Esbjerg-spilleren Michala Møller, der får den sidste plads i EM-truppen.

Det oplyser DHF i en pressemeddelelse.

Michala Møller er tirsdag blevet udtaget i kølvandet på sidste uges triste nyhed om, at Mia Rej ikke kommer med til slutrunden alligevel, da hun er blevet skadet.

»Michala er et velkendt ansigt for holdet, så hun kommer til at falde godt ind i gruppen og i de spilmæssige koncepter. Jeg synes, at Michala står et endnu bedre sted nu, end hun gjorde sidste år,« siger Jesper Jensen.

Michala Møller (th) under sidste års VM i Spanien. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Michala Møller (th) under sidste års VM i Spanien. Foto: Liselotte Sabroe

Landstræneren stod faktisk i samme situation sidste år. For under første VM-kamp blev Mia Rej alvorligt skadet, og hun udgik af turneringen. Også her var det Michala Møller, der blev hentet ind som erstatning.

»Hun er stadig en ung spiller, men hun har udviklet sig og har også fået noget mere erfaring i Champions League. Så det var et relativt let valg, vi skulle træffe, på en ærgerlig baggrund. Vi stod jo i lidt den samme situation sidste år til VM, hvor Michala erstattede Rej, da hun blev skadet, så Michala har prøvet at stå i den her rolle før,« siger Jesper Jensen.

Der er blot tre uger til, det danske landshold rejser til årets EM, der denne gang bliver afviklet i Slovenien. Her venter de i første omgang tre opgør mod henholdsvis værtsnationen, Serbien og Sverige.

Danmark spiller første kamp fredag den 4. november klokken 18.00.