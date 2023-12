Landstræner Jesper Jensen måtte give en hård besked til fløjspilleren Elma Halilcevic.

For hun kommer ikke mere i aktion under dette VM.

Sammen med keeper Anna Kristensen vil hun være blandt de to oversiddere i både semifinalen og i finalen eller bronzekampen.

»Det er et taktisk valg. Som jeg sagde til Elma, så har hun på ingen måde spillet sig af. Det er et valg, vi har truffet for at give så meget ro som muligt.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Vi har sagt til spillerne, vi ville forventningsafstemme løbende, og det gjorde vi med Elma. Det er ikke en fed besked - hverken at give eller modtage. Vi er ret sikre på, at det var den rigtige,« siger Jesper Jensen.

Det er bagsiden af trænermedaljen, når han skal overbringe sådan en besked i VMs afgørende fase.

»Man tager altid til VM med nogle drømme og forhåbninger, og de har ikke opfyldt deres. Men de har været super cool omkring det. Elma blev selvfølgelig ked af det og trist, da vi gav hende beskeden. Der ville være nogen, der skulle være skuffet.«

»Det er ikke fedt. Jeg lever også for at opfylde drømme for spillere og mennesker. Der er altid brug for en gå en tur, når man skal have en snak som med Elma. Det er hårdt at se folk være kede af det, men jeg er også stolt af at høre fra spillerne, at kollektivet kommer før individet,« siger Jensen.

Danmark møder Norge i VM-semifinalen fredag 17.30. Du kan følge ALT om kampen her på bt.dk.