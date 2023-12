Søndag aften smadrede Danmark Chile 46-11 - og spillet på banen var af høj klasse i lang tid.

Lidt over 7.000 tilskuere havde mødt op i Jyske Bank Boxen, men der var langt op til de knap 12.500, der så åbningskampen mod Serbien.

Det har medfødt kritik fra flere steder.

Men Jesper Jensen tager det roligt.

»De siger, billetsalget minder om herrernes i 2019 - og når Chile er bagud 25-6 i pausen mod Rumænien, er nok ikke sådan, at folk tænker, at de bare skal ind og se den. Og så er der også noget snevejr,« siger han og fortsætter:

»Jeg synes stadig, det var en flot kulisse. Var der fyldt? Nej, men hele langsiden var fyldt. Det virker til, at billetsalget allerede kører frem mod Rumænien i løbet af kampen, fordi vi viste os godt frem. Det er en gruppefinale, og jeg har en klar forventing om, at de sidste billetter bliver solgt,« siger han.

I skrivende stund er der solgt omkring 10.000 billetter til kampen mod Rumænien, men flere har også påpeget, at det sene kamptidspunkt 20.30 spiller ind især børnefamiliers mulighed for at komme.

»Vi spiller, når vi skal spille. Det er også vigtigt for os at være et tv-produkt. Hvis forskellen på at spille for en million seere eller for 600.000 seere opvejet mod, at der kan komme flere mennesker. Det er ikke mig, der skal lave det regnestykke. Der er plusser og minusser,« siger han.

I stedet kunnne han glæde sig over sejren over Chile, hvor flere fik spillet - og skaderne blev undgået.

»Det er flot at vinde med 35, hvor vi holder koncentrationen. Vi skulle lige ryste Serbien-kampen af os, men vi spiller en flot anden halvleg. Vi kom ud af kampen med en god oplevelse,« siger han.

