Det var en af de hårdere dage på kontoret torsdag aften for kvindelandstræner i håndbold Jesper Jensen.

Her fik han debut i spidsen for Danmark, og det skete mod Norge, som i løbet af kampen i Horsens gav det danske landshold flere prøver på kontraspil i verdensklasse.

Norge vandt opgøret i Golden League-turneringen med 28-21, og sejren kunne snildt have været større, hvis nordmændene havde holdt foden på speederen i hele opgøret.

Trods mindre opture undervejs var danskerne oppe imod overmagten.

Jesper Jensen fik nok at se til i sin debut som dansk kvindelandstræner i håndbold, da Danmark torsdag fik stryg mod Norge.

Danmark blev løbet totalt over ende i begyndelsen, og efter otte minutter var Norge foran 7-1. Efter et kvarter havde skarpt norsk spil nærmest punkteret kampen, da Norge førte 11-3.

Norge har i en årrække været markant foran det danske kvindelandshold og givet danskerne baghjul, siden Danmark i 2004 vandt OL-guld for tredje gange i træk.

Det var derfor noget af en prøve at sætte landstræneren på i sin debut, og Jesper Jensen tog sin anden timeout i kampen efter lidt over et kvarter.

Line Haugsted steg til vejrs og hamrede bolden i mål efter 20 minutter, men det sagde alt, at det var til stillingen 5-14.

Danmark kom også bagud med ti mål, men Mia Rej scorede til 8-15 efter endnu to mål af Maria Fisker i en periode, hvor indskiftede Althea Reinhardt leverede godt spil i det danske mål.

Danskerne måtte dog gå til pausen nede med 8-16. Med 12-23 med 20 minutter igen lignede det en helt umulig opgave for Danmark at komme tilbage.

Danmark var bagud 15-25 med et kvarter igen, og Mie Højlund sørgede for 19-26. I slutfasen gik tempoet langsomt ud af opgøret, men Norge vandt sikkert.

Jesper Jensen blev ansat som landstræner 2. marts, og han skulle have haft sin debut mod Brasilien, som Danmark skulle have mødt to gange i slutningen af marts.

Den nye landstræner nåede dog blot at udtage sin første trup, hvorefter coronapandemien satte en stopper for planerne om debut i marts.

Landsholdsanfører Sandra Toft blev inden kampen for anden gang kåret som årets kvindelige landsholdsspiller.

Tidligere torsdag vandt Frankrig 29-13 mod Montenegro i turneringen, og lørdag møder danskerne så Montenegro, mens Frankrig venter søndag.

