Jesper Jensen er ny dansk landstræner for det danske kvindelandshold.

Det har Dansk Håndbold Forbund præsenteret mandag.

»Det bliver en meget spændende konstellation, som, vi tror på, skaber endnu bedre forhold for det danske kvindelandshold. Vi får en landstræner, der hele tiden bliver udfordret fagligt gennem et klubjob, og en assistenttræner, der også skal bruge sin tid på at sikre en endnu bedre sammenhæng mellem spillere, klubber, Team Danmark og Dansk Håndbold Forbund,« siger DHFs sportschef Morten Henriksen i en pressemeddelelse.

Han afløser Klavs Bruun Jørgensen, der stoppede som dansk landstræner 8. januar efter en VM-slutrunde med begrænset dansk succes.

Præsentationen af den nye landstræner finder sted i Kolding lige nu, og her er Jesper Jensen til sted. Følg pressemødet her

Jesper Jensen er i øjeblikket træner i Team Esbjerg, og den rolle vil han fortsat bestride i fremtiden. Han kombinerer jobbene, som også herrernes landstræner, Nikolaj Jacobsen har gjort.

»Det har stor betydning for mig, at jeg kan være klubtræner samtidig med landstrænerjobbet. Jeg er nemlig fuldstændig overbevist om, at jeg derigennem kan være den bedste udgave af mig selv. Både som menneske og som landstræner,« siger Jesper Jensen.

Som assistent får han Lars Jørgensen, der også var assistent under Klavs Bruun Jørgensen. Det bliver dog frem over i en fuldtidsstilling på grund af Jesper Jensens dobbeltjob.

Kontrakten med duoen løber frem til udgangen af juni 2023, med mulighed for en omgang evaluering efter EM-slutrunden i december i år. Hos DHF er man glade for den nye konstellation.

»Jespers resultater med Team Esbjerg både nationalt og europæisk taler for sig selv. Men samtidig er han en spændende leder og et fantastisk menneske og sammen med Lars som assistenttræner, bliver det en kæmpe gevinst for landsholdet og for dansk håndbold,« siger sportschef Morten Henriksen:

»Lars har sat sit aftryk på rigtigt mange områder, siden han tiltrådte i Dansk Håndbold Forbund, og han er enormt vellidt for både sin faglighed og sin person. Med fastansættelsen kan han nu bruge endnu flere ressourcer i udviklingen af dansk kvindehåndbold og dialogen med spillere, klubber, Team Danmark og vores egen organisation.«

Jesper Jensen tiltræder formelt som ny landstræner fra 16. marts. Kvindelandsholdet har en træningssamling fra 18.-29. marts.