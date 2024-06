I sin sidste kamp som Esbjerg-træner lykkedes det Jesper Jensen at vinde en Final 4-kamp og en bronzemedalje.

Det blev alligevel en lykkelig afslutning på Jesper Jensens tid i Team Esbjerg, efter at vestjyderne lørdag tabte snævert til ungarske Györ.

Søndag vandt Esbjerg 37-33 over franske Metz i Champions League Final 4-stævnets bronzekamp.

Det er en stor lettelse for den afgående Esbjerg-træner Jesper Jensen.

- Jeg er både glad og lettet. Især lettet fordi jeg synes, at vi er gode, og det ville være synd for os, hvis vi skulle slutte af med to nederlag ovenpå sådan en sæson.

- Vi har spillet helt ekstraordinært og er megastolte internt, siger han.

Ifølge Jensen har det været en enorm opgave at få løftet spillerne efter semifinaleskuffelsen mod Györ. Derfor er han stolt over, at Esbjerg-holdet mod Metz viste sig fra sin bedste side.

- Jeg synes, at i de 22 timer, der har været mellem kampene, har spillerne bare været seje.

- Det er det, vi kan i Esbjerg. Vi holder hinanden oppe, og dem der har mest brug for hjælp, får det største kram.

- Jeg er stolt over, at vi er med til at give en kulturarv videre, som klubben kan stå på i lang tid, siger han.

Det var en meget bølget kamp, hvor både Metz og Team Esbjerg var foran flere gange i løbet af kampen.

Jesper Jensen var dog forberedt på det kampbillede og ville udnytte Metzs kortere restitutionstid fra semifinalerne.

- Vi havde en anden tilgang til kampen mod Metz. Vi ved, at Metz godt kan lide at spille hurtigt, og det havde vi intet imod, fordi vi vidste, at de havde haft tre timer mindre til at restituere i.

- Derfor var planen at trykke dem, alt hvad vi kunne, i 45 minutter og blive ved med at stole på, at de knækker. Og det gjorde de også.

Der var flere dårligere Esbjerg-perioder end i kampen mod Györ. Men det er ifølge Jensen meget normalt, når man spiller en bronzekamp.

- Vi spillede færre gode minutter mod Metz, men det er helt okay. Der er så mange følelser på spil, og man er så baldret oppe i hovedet, når tingene går op og ned.

- Det er helt normalt, at når man har været igennem noget, der har været så voldsomt som de seneste 22 timer, at hjernen så dagen efter står af en gang imellem, siger den afgående Esbjerg-træner.

