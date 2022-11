Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Norge bliver ofte beskrevet som Danmarks onde ånd, når der bliver talt håndbold.

Men selvom de danske kvinder ikke har vundet en betydningsfuld kamp over nordmændene siden 2002, har den danske landstræner troen på, at det ændrer sig onsdag, hvor de to nationer tørner sammen i begge mandskabers sidste kamp i mellemrunden ved EM.

»Det har jeg også haft, de sidste to gange. Jeg har virkelig troet på, at vi vandt over dem de sidste to kampe, og jeg synes også, at vi har spillet skidegodt. Det har lidt været historien om, at vi har brændt lidt for meget i de to kampe, og når man møder nogle af de bedste målmænd i verden, så er det bare svært at score mål,« lyder det kontant fra landstræneren.

Men de to målmænd, er ikke de eneste verdensstjerner på det norske landshold.

Jesper Jensen tror på dansk sejr og en plads i semifinalen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jesper Jensen tror på dansk sejr og en plads i semifinalen. Foto: Liselotte Sabroe

Henny Reistad, Vilde Ingstad, Kristine Breistøl og Nora Mørk er blot en håndfuld af de norske stjernespillere, og fælles for dem alle fire er, at de til daglig spiller i Team Esbjerg, hvor Jesper Jensen er træner.

Derfor er landstræneren da heller ikke bleg for at bringe de norske spilleres færdigheder på bordet.

»Det er klart, at når vi kommer i de her situationer både med Reistad, Vilde, Breistøl og Nora, ved de jo godt, at vi ved, hvad deres styrker er. Så er det op til den enkelte spiller at lave det om til noget positivt. Den viden, man kan bringe videre, den ved de også godt, at vi bringer videre,« siger han og indrømmer, at det er Esbjerg-spillerne, der har trukket det længste strå de sidste mange gange.

»Jeg kan jo bare konstatere, at da vi taber til dem i Ikast, der var det Breistøl, Henny og Vilde, der fuldstændig kørte os midt over. Og da vi taber til dem i Norge i sidste sekund, der er det også Henny og Vilde, der afgør lortet for dem. Så indtil videre, har de været bedst til at håndtere det.«

Nora Mørk (i midten) og Kristine Breistøl (th.) er to ud af de fire norske landsholdsspillere, som til daglig spiller under Jesper Jensen i Team Esbjerg. Foto: Zsolt Czegledi Vis mere Nora Mørk (i midten) og Kristine Breistøl (th.) er to ud af de fire norske landsholdsspillere, som til daglig spiller under Jesper Jensen i Team Esbjerg. Foto: Zsolt Czegledi

Alligevel er han sikker på, at det bliver de danske spillere, der hiver sejren hjem denne gang.

»Det er jeg overbevist om,« lyder det klart.

Danmark møder Norge onsdag aften, hvor der er en plads i semifinalen på spil for danskerne, mens nordmændene allerede har sikret sig en billet videre i turneringen.

Danmark kan dog allerede være i semifinalen inden opgøret, hvis Slovenien taber point til Ungarn.