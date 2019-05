Team Esbjerg-træner Jesper Jensen er glad for at kunne krone et flot forår med DM-guldmedaljer.

Det var en lettet Team Esbjerg-træner, der efter tirsdagens anden finalesejr over Herning-Ikast kunne gøre status efter at være blevet dansk mester i kvindehåndbold.

Ifølge Jesper Jensen var det vestjyske hold nemlig begyndt at tvivle en smule på sig selv efter forrige weekends nederlag til ungarske Siofok i EHF Cuppen.

- Det er en kæmpe befrielse og en kæmpe glæde at vinde guldet. Vi har været så godt kørende efter nytår, og så tabte vi EHF Cup-finalen for halvanden uge siden og blev lidt i tvivl om, hvorvidt vi kunne rejse os.

- Så vandt vi hjemme i lørdags (i den første finalekamp, red.) og skulle her til Ikast og præstere med tryk på igen, og så gør vi det alligevel, selv om det bliv lidt usikkert til sidst. Vi er rigtig glade og har heldigvis mange dage til at fejre det, siger Jesper Jensen efter tirsdagens sejr på 20-19.

Han mener, at guldet er endt i Vestjylland, fordi Team Esbjerg generelt har haft et godt tag på Herning-Ikast igennem hele sæsonen.

- Vi har mødt dem mange gange, og det har lidt været op til dem at finde på noget nyt til finalekampene.

- Det prøvede de også, men vi bevarede roen og fik spillet kampene, som vi gerne ville med masser fysik og kondition som et vigtigt parameter, siger Jensen.

Den tidligere topspiller har i foråret stået i spidsen for et hold, der har vundet 21 ud af 22 ligakampe inklusive slutspil. Spørger man Jensen, er én af hovedårsagerne til succesen, at esbjergenserne har haft et tætpakket kampprogram.

- Vi har haft et hårdt program og har stort set skulle spille to gange om ugen. Det har været godt for truppen, fordi vi har kunnet give mange spillere meget tid på banen, så det har holdt folk glade.

- Bredden på holdet har været god, og vi har kunnet se de andre hold gå lidt ned fysisk, mens vi har været rigtig friske, siger Jesper Jensen.

/ritzau/