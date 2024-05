Skaderne har haglet ned over Team Esbjerg i sæsonen, som alligevel kulminerede med The Double lørdag.

Team Esbjergs håndboldkvinder sikrede sig lørdag en af de mest suveræne DM-titler i historien. I en af de mest suveræne sæsoner nogensinde.

På trods af en voldsom skaderegn over holdets største profiler - især i slutfasen af sæsonen - genvandt Jesper Jensens vestjyske mandskab lørdag DM-guld.

- Det er det mesterskab, jeg er allermest stolt af, lyder det fra Jesper Jensen over for TV 2.

- Det er jo kvindehåndbold, så man skal passe på med at kalde det en mandfolkeindsats. Men jeg er sindssygt stolt af det, som spillerne har leveret.

Allerede tidligt i sæsonen røg de danske landsholdsprofiler Mette Tranborg og Kathrine Heindahl ud med alvorlige skader.

Efter jul blev også de norske landsholdsstjerner Marit Røsberg Jacobsen, Henny Reistad og Nora Mørk skadet og sad ud i store dele af slutspillet, semifinalerne og finalekampene.

- Jeg synes, det er en helt exceptionel historie og helt exceptionelt leveret af os som hold, siger Jesper Jensen, som denne sommer forlader Esbjerg for at overgå til udelukkende at være landstræner.

- Jeg synes, det er så flot en sæson. Jeg var fandeme grædefærdig, da vi stod i semifinalen og manglede fem af verdens bedste håndboldspillere og skulle vinde over Ikast over to kampe.

- Men det lykkedes, og nu har vi slået NFH med samlet 20 mål i finalen. Så jeg synes godt, vi kan tillade os at kalde os værdige danske mestre.

Esbjerg vandt samtlige 26 kampe i grundspillet. Alle seks kampe i slutspillet blev også vundet. Først i kamp to i semifinalen måtte Esbjerg nøjes med uafgjort mod Ikast, men det var stadig nok til en finaleplads.

Dermed blev det til 35 sejre og en enkelt uafgjort i den hjemlige liga. Derudover vandt holdet kort før nytår også pokaltitlen.

I næste weekend kan man sikre sig "The Treble", hvis det lykkes at vinde Champions League-titlen ved Final 4 i Budapest.

/ritzau/