En længerevarende og grim personalesag har påvirket Esbjerg-træner Jesper Jensen dybt.

Godt to måneders strid mellem den hollandske stjerne Estavana Polman og Team Esbjerg fik sin ende tirsdag, da klubben meldte ud, at Polman er færdig i Esbjerg fra sommer.

Nu fortæller Jesper Jensen, der ellers ikke har sat ord på det uskønne forløb før nu, at forløbet har været særdeles hårdt for ham at komme igennem.

»Jeg er ekstremt ked af situationen. Det har kostet mange nætters søvn, og det har kostet meget ondt i maven igennem en lang periode. Jeg er også glad for, at vi endelig kan trække en streg i sandet, og at alle parter kan komme videre herfra,« siger Jesper Jensen til TV 2 Sport.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Han slår også fast, at den her sag har ramt noget ved de værdier, som han vægter højt.

Til TV 2 Sport fortæller han, at han selvfølgelig gerne vil være respektfuld over for sine spillere, og at de seneste dage derfor har gjort ondt.

Hvad Jesper Jensen referer her til er uklart, men det kan have en sammenhæng med den udlægning af sagen, som Estavana Polman er kommet med.

»Jeg har i ugevis forsøgt at få et møde med træneren. Desværre må jeg sige, at jeg hverken forstår valget af proces eller kommunikation,« skrev Polman i en pressemeddelelse tirsdag.

Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Her fremgik det også, at den hollandske stjerne havde modtaget beskeden om, at hun var færdig i klubben i en mail.

»Efter ni år på holdet er dette selvfølgelig en virkelig trist dag for mig. I lang tid har jeg forsøgt mit bedste for at løse eventuelle problemer, der måtte have været mellem klubben, træneren og mig. Det er vigtigt for mig at sige, at det er en beslutning, der er truffet af klubben, og at det ikke er den måde, jeg havde forventet, at min tid i klubben skulle slutte « skrev hun i pressemeddelelsen.

Estavana Polman har været i Team Esbjerg siden 2013, men nu er hun altså snart fortid i klubben.

I sin tid i Esbjerg har hun formået at score 1.270 mål i 240 kampe, hvilket gør hende til den mest scorende i klubbens historie.