Jesper Jensen bliver træner for kvindelandsholdet, mens han også er klubtræner i Team Esbjerg.

Jesper Jensen bliver træner for kvindelandsholdet i håndbold. Kontrakten løber til sommeren 2023.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse.

Jesper Jensen vil i starten bestride posten som landstræner sideløbende med sit nuværende job som cheftræner i Team Esbjerg.

Derfor er assistenttræner Lars Jørgensen blevet ansat i en fuldtidsstilling i DHF, hvor han skal varetage flere forskellige opgaver, lyder det.

Morten Henriksen, der er sportschef i DHF, er glad for løsningen. Han ser det som en spændende konstellation, som forbundet tror, vil skabe endnu bedre forhold for det danske kvindelandshold.

- Vi får en landstræner, der hele tiden bliver udfordret fagligt gennem et klubjob, og en assistenttræner, der også skal bruge sin tid på at sikre en endnu bedre sammenhæng mellem spillere, klubber, Team Danmark og Dansk Håndbold Forbund, siger sportschefen.

Jesper Jensen ser frem til at bygge videre på det fundament, som den forhenværende træner Klavs Bruun Jørgensen byggede med Lars Jørgensen.

- Jeg er mega stolt over at blive betroet det største job i dansk kvindehåndbold, men samtidig er jeg meget ydmyg i forhold til den opgave, Lars og jeg står overfor, siger Jesper Jensen og fortsætter:

- Fundamentet er stærkt med base i en rigtig god træningskultur, som vi skal bygge ovenpå. Jeg er sikker på, at hårdt arbejde over tid også kaster gode resultater af sig, og vores mål er stadig at udfordre de bedste hold i verden om medaljerne.

Lars Jørgensen får nu en væsentligere rolle, når han bliver ansat i en fuldtidsstilling.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at få mulighed for at arbejde dybere og mere målrettet med de opgaver, jeg før har varetaget på deltid.

- Jeg skal blandt andet arbejde for et endnu tættere samarbejde med klubberne, ligesom jeg skal stå i spidsen for at tydeliggøre den røde tråd i landsholds- og talentsystemet på damesiden, siger Lars Jørgensen.

DHF stoppede samarbejdet med Klavs Bruun Jørgensen efter det skuffende VM i december, som resulterede i en niendeplads og en misset OL-kvalifikation.

/ritzau/