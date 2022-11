Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kort inden haluret ramte den hele time, blev der råbt på Jesper Jensen.

Det var ikke til at høre, hvad der præcis blev råbt, men en ting er sikkert: Det var efterskolen KIES, som stod for sangen, og der blev råbt på landstræneren for det danske kvindehåndboldlandshold.

»Det var et eller andet med at danse, og så tænkte jeg: 'De vil ikke se mig danse. Det tror jeg, de slipper for',« siger Jesper Jensen efter sejren over Serbien.

Selvom landstræneren ikke kunne høre alle ord i sangen, var han ikke i tvivl om, at det var ham, der blev råbt på.

Jesper Jensen fik hjælp af spillerne til at høre, hvad der blev sunget. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jesper Jensen fik hjælp af spillerne til at høre, hvad der blev sunget. Foto: Liselotte Sabroe

Derfor fik efterskolen fra København, som er på linjetur til Slovenien, da også et lille vink med på vejen.

»Til at starte med kunne jeg ikke høre, hvad de sang. Men så var spillerne heldigvis søde til at nævne for mig, at jeg kunne give en lille dans for dem, men så tænkte jeg: 'Det synes jeg ikke var så passende'.«

Og den manglende dans handlede ikke om, at Jesper Jensen ikke var glad.

For selvom sejren over Serbien søndag sikrede Danmark videre avancement til mellemrunden ved EM, var der en helt anden grund til, at den ellers tomme hal ikke fik lov til at se landstrænerens hemmelige tricks på et dansegulv.

Det er nemlig på ingen måde kønt, griner landstræneren.

»Det er det bestemt ikke. Men det kunne godt være, at det var sjovt.«